Subaru Forester FL: и в лес, и вылез…

Subaru
В России Subaru традиционно рассчитывает на свою специфическую аудиторию покупателей. Эти люди готовы платить за звездочки на капоте гораздо больше, чем за аналогичные машины от конкурентов. Мы в очередной раз попытались понять их на примере Subaru Forester.
Алексей Батушенко

Повод вновь сесть за руль японского «Лесника» подвернулся достаточно убедительный: Subaru организовала ему хоть и небольшой, но фейслифт. Forester получил несколько иной формы решетку радиатора и передний бампер. А в фары начали вставлять светодиоды, которые отвечают и за ближний, и за дальний свет. В общем, по большому счету, и все. Но мы воспользовались этим информационным поводом, чтобы поездить на нем достаточно длительный отрезок времени в попытке как следует прочувствовать на собственном опыте плюсы и минусы эксплуатации Subaru Forester с самым «младшим» в линейке — 2-литровым 150-сильным — мотором и не в самой богатой опциями комплектации.

Ценник на такие авто стартуетс с 1,8 млн. рублей. За эти дегьги мы имеем «машину чтобы ездить», оборудованную абсолютно всем необходимым для повседневной эксплуатации, но без лишних жужжалок для пупка. Двигатель в паре с вариатором, полный привод, климат-контроль, обогревы сидений и рулевого колеса, «электрические» зеркала и все стеклоподъемники, аскетичная «мультимедийка» на центральной консоли. А без кнопки запуска двигателя, элктропривод пятой двери, модной приборки и прочих люков в крыше можно прекрасно обойтись.

Машина больше интересовала не с точки зрения «матерого тестировщика», а с колокольни обычного пользователя. Чтобы, в частности, понять, почему люди снова и снова выбирают Subaru, а не, скажем, более дешевых конкурентов-«корейцев» или тот же VW Tiguan. Признаюсь, поначалу было опасение, что 150 «лошадок» окажется маловато для для этого кроссовера, что он будет восприниматься «овощем» и «пенсионерской машиной». Но беспокойство было напрасным. Да, разгонная динамика тут не как у аппарата с шильдиком WRX на корме — поболее 10 секунд требуется для достижения 100 км/ч. В городе, по опыту, этого вполне достаточно. Тут «пуляют» со светофоров только совсем уж заклеванные «жареным петухом» персонажи.

Поэтому подопытному Subaru Forester пришлось повозить семейство с детьми по торговым центрам, послужить «машиной снабжения» — привезти из супермаркета недельный запас провизии, съездить на рыбалку и т. п.

По итогам более чем пристрастного теста можно сказать следующее. Двое взрослых впереди и пара детей сзади чувствуют себя в машине замечательно. При необходимости между детских кресел даже можно уместить еще одного достаточно компактного взрослого. Если запихнуть в багажное отделение, большую детскую коляску-трость (в сложенном виде, разумеется) и недельный запас еды на семью из четырех человек, то там останется еще примерно треть свободного объема под горизонтальной шторкой. Поездка отца семейства на рыбалку за пару сотен километров от города продемонстрировала, что на трассе динамики Forester хватает чтобы без напряжения и нервов обгонять фуру на скоростях 100−110 км/ч. При этом плавность хода и управляемость таковы, что водитель не устает даже на разбитой дороге. Чего не понравилось, так это шумоизоляция: громкое гудение из передних колесных арок достает изрядно.

Но это можно простить машине, которая просто и буднично, по бампер в тающем снегу, тащит тебя по полю к берегу водоема, а потом также спокойно возвращает обратно к дороге — уже по обнажившейся под лучами весеннего солнышка прошлогодней пашне. А на следующий день безотказно везет тебя на работу, а в следующие выходные вы с ней также привычно отправляетесь в семейный тур по торговым центрам и так далее… На том же Volkswagen Tiguan, в примерно такой же комплектации, с практически таким же ценником, можно точно с таким же успехом «рассекать» по городу. И рулиться «немец» будет получше…

Но в ту снего-грязь, по которой прошел «Лесник», я бы на Tiguan соваться не рискнул. Все-таки и клиренс у «немца» поменьше, и DSG пресловутая, к тому же. А у Forester и 220 мм просвета, и один из лучших в мире вариаторов… И реальный расход топлива вполне приемлемый, как оказалось — 11,5 в среднем. Собственно, за это Subaru Forester и любят «субароманьяки» — за большую, по сравнению с конкуренами, «внедорожность». Еще бы цену чуть-чуть снизить — плакали бы все «спортейджи» с «це-икс-пятыми» вместе.

кроссоверы
5 апреля 2017
47