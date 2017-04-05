Subaru Forester FL: и в лес, и вылез…

Повод вновь сесть за руль японского «Лесника» подвернулся достаточно убедительный: Subaru организовала ему хоть и небольшой, но фейслифт. Forester получил несколько иной формы решетку радиатора и передний бампер. А в фары начали вставлять светодиоды, которые отвечают и за ближний, и за дальний свет. В общем, по большому счету, и все. Но мы воспользовались этим информационным поводом, чтобы поездить на нем достаточно длительный отрезок времени в попытке как следует прочувствовать на собственном опыте плюсы и минусы эксплуатации Subaru Forester с самым «младшим» в линейке — 2-литровым 150-сильным — мотором и не в самой богатой опциями комплектации.

Ценник на такие авто стартуетс с 1,8 млн. рублей. За эти дегьги мы имеем «машину чтобы ездить», оборудованную абсолютно всем необходимым для повседневной эксплуатации, но без лишних жужжалок для пупка. Двигатель в паре с вариатором, полный привод, климат-контроль, обогревы сидений и рулевого колеса, «электрические» зеркала и все стеклоподъемники, аскетичная «мультимедийка» на центральной консоли. А без кнопки запуска двигателя, элктропривод пятой двери, модной приборки и прочих люков в крыше можно прекрасно обойтись.