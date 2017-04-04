Hyundai планирует открыть производство двигателей в России

— У Hyundai в России нет производства двигателей. У них есть две возможности: первая — построить полностью с нуля завод двигателей, второе — разместить необходимый объем на заводе по производству двигателей, например в Калуге (Volkswagen), либо в Татарстане, в Елабуге (Ford), либо на заводе АВТОВАЗа. Тогда резко сокращается объем первоначальных инвестиций — не нужно строить корпуса, здания, закупать базовое оборудование, — отметил Морозов.

Он также пояснил, что на данный момент ведутся переговоры, а министерство промышленности и торговли старается создать компании благоприятную инвестиционную среду, необходимую для углубления локализации.

В свою очередь, в пресс-слубже Hyundai подчеркнули лишь, что в настоящее время компания анализирует перспективы развития на российском рынке.