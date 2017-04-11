Skoda Yeti нового поколения сменит имя

Как сообщает немецкая газета Bild, модель Yeti во втором поколении изменился настолько сильно, что руководство компании Skoda решило даже дать ему новое имя — Karoq. Может быть, это и досужие домыслы, но название весьма напоминает Kodiaq и однозначно созвучно с Т-Roc — кроссовером на базе Volkswagen Golf. Впрочем, происхождение этого слова точно неизвестно, и некоторые связывают его с именем североамериканского индейского племени Карок, обитавшего на побережье Тихого океана.

Технически автомобиль будет практически идентичен SEAT Ateca, а также его соплатформенникам Volkswagen T-Cross и Audi Q2. Скорее всего, он получит бензиновые двигатели мощностью от 125 до 220 л. с, а также дизельные моторы от 120 до 184 сил. Весьма вероятно, что машину оснастят гибридным агрегатом. При этом эксперты портала «АвтоВзгляд» сомневаются, что на нее будут устанавливать полностью электрический привод.

Выводя на рынок новую модель, Skoda рассчитывает увеличить продажи Yeti-Karoq c 107 000 до 150 000 экземпляров в год.