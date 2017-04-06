Skoda Kodiaq получил российский ценник

Фото: Skoda
Компания Skoda опубликовала прайсы на кроссовер Kodiaq. Так, автомобиль российской сборки можно будет приобрести по цене от 1 500 000 рублей, а машина, собранная в Чехии, обойдется покупателю как минимум в 1 999 000 «деревянных».
Виктория Базылева

Первые кроссоверы, которые появятся в шоурумах дилеров в июне, привезут из Чехии, однако их представят ограниченной серией исключительно в топовых комплектациях Ambition Plus и Style Plus. Первые оснащаются функцией подогрева передних и задних сидений, шестью подушками безопасности и двухзонным климат-контролем. Для удобства водителя машина также оборудована парктрониками и электронным помощником при выезде с парковки задним ходом.

А вот Style Plus с точки зрения функциональности поинтереснее: она располагает электрорегулировкой водительского кресла с сохранением настроек, девятью подушками, трехзонным «климатом», электроприводом багажника и аудиосистемой Canton. К тому же в «стайл плюс» предусмотрена электрическая блокировка задних дверей — для безопасности детей. Из электронных ассистентов предлагаются системы кругового обзора, помощи при экстренном торможении и адаптивный круиз-контроль. Обе версии получили полный привод с многодисковой муфтой с электронным управлением.

Фото: Skoda

Под капотами новинок расположились 150-сильный 1,4-литровый TSI, двухлитровый TSI мощностью 180 л.с. и 150-сильный TDI рабочим объемом в два литра. Пару первому составляет шестиступенчатый «робот» DSG-6, а в тандеме с остальными трудится DSG-7.

Что же касается Kodiaq российской сборки, то о нем никаких подробностей пока не сообщается. Известно лишь, что автомобиль выйдет на наш рынок в первой половине следующего года, а его предварительный минимальный ценник — 1 500 000 рублей. Как пояснили «АвтоВзгляду» в представительстве марки, за эту цену покупатель обзаведется кроссовером, укомплектованным 125-сильным 1,4-литровым мотором, «механикой» и передним приводом. Отмечается, что на момент начала продаж прайс может быть подкорректирован.

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6 апреля 2017
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