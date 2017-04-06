Skoda Kodiaq получил российский ценник

Первые кроссоверы, которые появятся в шоурумах дилеров в июне, привезут из Чехии, однако их представят ограниченной серией исключительно в топовых комплектациях Ambition Plus и Style Plus. Первые оснащаются функцией подогрева передних и задних сидений, шестью подушками безопасности и двухзонным климат-контролем. Для удобства водителя машина также оборудована парктрониками и электронным помощником при выезде с парковки задним ходом.

А вот Style Plus с точки зрения функциональности поинтереснее: она располагает электрорегулировкой водительского кресла с сохранением настроек, девятью подушками, трехзонным «климатом», электроприводом багажника и аудиосистемой Canton. К тому же в «стайл плюс» предусмотрена электрическая блокировка задних дверей — для безопасности детей. Из электронных ассистентов предлагаются системы кругового обзора, помощи при экстренном торможении и адаптивный круиз-контроль. Обе версии получили полный привод с многодисковой муфтой с электронным управлением.