Subaru представила новый семиместный кроссовер Ascent

Фото: Subaru
Subaru презентовала на автосалоне в Нью-Йорке концепт нового семиместного кроссовера. Продажи Ascent — такое название получил автомобиль — начнутся в Северной Америке в следующем году.
Виктория Базылева

В основу новинки лег концепт-кар Viziv 7 SUV, представленный японцами в Лос-Анжелесе в минувшем году. И если тогда можно было оценить лишь внешний вид автомобиля, то на этот раз посетителям представилась возможность рассмотреть и его интерьер.

Под капотом нового Ascent трудится новый горизонтально-оппозитный двигатель с турбонаддувом и непосредственным впрыском. И это единственное, что на данный момент известно — более подробную информацию о технических характеристиках производитель не раскрывает.

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе Subaru, производство кроссовера наладят на заводе в штате Индиана. В продаже на местных рынках новинка появится уже в следующем году, а вот решение о поставке модели в нашу страну пока не принято.

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13 апреля 2017
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