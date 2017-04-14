Mitsubishi привезет в Шанхай два новых кроссовера

В свою очередь, eX Concept — это компактный полностью электрический кроссовер, приводимый в движение двумя электромоторами посредством той же фирменной системы полного привода. На этом автомобиле без дополнительной подзарядки можно преодолеть расстояние в 400 км. Как рассказали «АвтоВзгляду» в пресс-службе Mitsubishi, в списке оснащения eX значится система автономного управления автомобилем.

Напомним, Шанхайский международный салон пройдет с 21 по 28 апреля. Кроме двух концептуальных кроссоверов японцы продемонстрируют и Outlander PHEV — гибридную версию модели с возможностью подзарядки аккумулятора.