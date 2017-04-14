Mitsubishi привезет в Шанхай два новых кроссовера

Большой кроссовер Mitsubishi GT-PHEV оснащен плагин-гибридной силовой установкой, включающей в себя помимо двигателя внутреннего сгорания целых три электромотора. Один из них расположен на передней оси, а два — на задней. Отмечается, что запас хода автомобиля составляет более 1200 км, в то время, как исключительно на электрической тяге можно проехать до 120 км. GT-PHEV располагает новой интеллектуальной системой полного привода, разработанной Mitsubishi Motors.
Компания Mitsubishi представит на автосалоне в Шанхае несколько новых моделей, среди которых концепт-кары GT-PHEV и eX. Эти модели воплощают собой следующее поколение электромобилей марки и демонстрируют новую систему полного привода.
В свою очередь, eX Concept — это компактный полностью электрический кроссовер, приводимый в движение двумя электромоторами посредством той же фирменной системы полного привода. На этом автомобиле без дополнительной подзарядки можно преодолеть расстояние в 400 км. Как рассказали «АвтоВзгляду» в пресс-службе Mitsubishi, в списке оснащения eX значится система автономного управления автомобилем.
Напомним, Шанхайский международный салон пройдет с 21 по 28 апреля. Кроме двух концептуальных кроссоверов японцы продемонстрируют и Outlander PHEV — гибридную версию модели с возможностью подзарядки аккумулятора.
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