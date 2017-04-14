Объявлены сроки начала российских продаж Volvo XC60 второго поколения

Новый XC60 встанет на конвейер завода в шведском Торсланде до конца текущего месяца. Первые автомобили поступят к российским официальным дилерам в начале 2018 года, однако как нам сообщили в пресс-службе Volvo, в компании приложат усилия, чтобы продажи кроссовера новой генерации начались как можно раньше.

Второй XC60 получил множество новых опций, среди которых система предотвращения выезда на встречную полосу. В списке оснащения появилась и полуавтономная система Pilot Assist, осуществляющая управление машиной на скоростях до 130 км/ч, однако этот электронный ассистент предлагается лишь за дополнительную плату.