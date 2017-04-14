Объявлены сроки начала российских продаж Volvo XC60 второго поколения

Фото: Volvo
Volvo объявила о запуске производства кроссовера XC60 второго поколения. Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе, новинка появится в шоу-румах дилеров не позднее первого квартала следующего года.
Виктория Базылева

Новый XC60 встанет на конвейер завода в шведском Торсланде до конца текущего месяца. Первые автомобили поступят к российским официальным дилерам в начале 2018 года, однако как нам сообщили в пресс-службе Volvo, в компании приложат усилия, чтобы продажи кроссовера новой генерации начались как можно раньше.

Второй XC60 получил множество новых опций, среди которых система предотвращения выезда на встречную полосу. В списке оснащения появилась и полуавтономная система Pilot Assist, осуществляющая управление машиной на скоростях до 130 км/ч, однако этот электронный ассистент предлагается лишь за дополнительную плату.

Фото: Volvo

Моторная гамма нового XC60 включает в себя два дизельных двигателя мощностью 190 и 235 л.с., а также бензиновые Т5 и Т6 в 254 и 320 сил соответственно. Кроссовер в топовой модификации получит и 407-сильную гибридную установку, с которой автомобиль разгоняется до сотни за 5,3 секунды. Впрочем, ранее «АвтоВзгляд» уже писал подробно о новой генерации модели, дебютировавшей в прошлом месяце на автосалоне в Женеве.

В пресс-слубже Volvo также отметили, что XC60 — один из самых популярных среднеразмерных кроссоверов на рынках стран Европы. На модель приходится около 30% от всего объема продаж шведской компании. Добавим, что и в России машина является самой востребованной среди автомобилей Volvo. В первом квартале нынешнего года согласно данным «Ассоциации европейского бизнеса» (AEB) XC60 разошелся в России тиражом в 625 машин, а это более 50% от всех скромных продаж бренда в нашей стране.

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14 апреля 2017
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