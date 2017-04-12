В Приморье начнут производить электрокары

— Изучая детали, параллельно работаем над проектом: зарегистрировано совместное предприятие «Прометей», подана заявка на получение статуса резидента ТОР «Надеждинская», на этой площадке планируется строительство завода по производству электромобилей, — говорит Виталий Веркеенко, представитель российской стороны.

Он также отметил, что под проект зарезервирован земельный участок площадью в три гектара, а в настоящее время идет проработка бизнес-плана и проектирование. Планируется, что поначалу на заводе будет производиться до пяти тысяч автомобилей в год. Со слов Веркеенко, переработка японских малолитражных машин в электрокары не требует больших затрат, так как подобный опыт у автостроителей уже имеется.

Вблизи «Прометея» возведут и первое в Дальневосточном регионе предприятие по утилизации автомобилей. Предполагается, что этот проект поспособствует развитию отрасли переработки пластика, резины, стекла и других материалов.