Volkswagen готовит к премьере новый кроссовер I.D.

Новый кроссовер Volkswagen I.D., как и его собратья, обзавелся электрическим силовым агрегатом, системой автономного управления, а также привлекательным экстерьером и интерьером. Как уверяют представители компании, на автомобиле комфортно передвигаться как по скоростным трассам, так и по пересеченной местности. На данный момент о новом кроссовере больше ничего неизвестно — подробную информацию о технических характеристиках немцы приберегли до официальной презентации.

Напомним, что свои концепты подзаряжаемого гибридного и полностью электрического кроссоверов продемонстрирует на моторшоу в Шанхае и Mitsubishi. Более подробно о японских новинках можно прочитать здесь.