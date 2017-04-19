Audi отзывает Q5 для замены подушек безопасности

Как сообщает «Росстандарт», под сервисную акцию подпадает 2340 машин Audi Q5, реализованных в России в период с 2010 по 2017 год. Причиной отзыва кроссоверов послужила некорректная работа водоотвода в области панорамного сдвижного люка: вода может проникать в обивку потолка. Существует вероятность, что при большом скоплении жидкости промокнет пенополимерный материал, который прилегает к газогенератору верхней подушки безопасности. А это, в свою очередь, приведет к образованию на газогенераторе коррозии.

Специалисты официальных дилерских предприятий проверят автомобили на предмет попадания воды в области панорамного люка, а также поверхность газогенератора. При обнаружении коррозии они бесплатно заменят верхнюю подушку безопасности на новую.