Audi отзывает Q5 для замены подушек безопасности

Фото: www.netcarshow.com
«Фольксваген Груп Рус» объявляет о проведении новой сервисной кампании для почти 2500 автомобилей Audi Q5. Производитель обнаружил заводскую недоработку, которая может привести к коррозии на газогенераторе верхней подушки безопасности.
Виктория Базылева

Как сообщает «Росстандарт», под сервисную акцию подпадает 2340 машин Audi Q5, реализованных в России в период с 2010 по 2017 год. Причиной отзыва кроссоверов послужила некорректная работа водоотвода в области панорамного сдвижного люка: вода может проникать в обивку потолка. Существует вероятность, что при большом скоплении жидкости промокнет пенополимерный материал, который прилегает к газогенератору верхней подушки безопасности. А это, в свою очередь, приведет к образованию на газогенераторе коррозии.

Специалисты официальных дилерских предприятий проверят автомобили на предмет попадания воды в области панорамного люка, а также поверхность газогенератора. При обнаружении коррозии они бесплатно заменят верхнюю подушку безопасности на новую.

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19 апреля 2017
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