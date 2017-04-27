Mazda CX-9 приедет в Россию осенью

Одна из них — среднеразмерный кроссовер Mazda CX-5, о котором портал «АвтоВзгляд» уже писал. Этот автомобиль появится у нас в июне. Второй — большой SUV Mazda CX-9, продажи которого начнутся осенью. Об этом сообщил порталу «АвтоВзгляд» глава российского представительства марки в России Йорг Шрайбер.

Напомним, что официальная премьера CX-9 состоялась еще в ноябре 2015 году на автосалоне в Лос-Анжелесе, а в продаже на некоторых рынках автомобиль появился около года назад. Теперь, наконец, большой японский кроссовер приедет и в нашу страну.

Кроме того г-н Шрайбер заявил, что есть все основания говорить, что кризисные тенденции на российском авторынке заканчиваются. По крайней мере сама Mazda завершила первый квартал этого года с показателем продаж на 15% выше рынка и рассчитывает закончить весь год как минимум также.