1 000 000 российских водителей не смогут поехать в майские праздники за границу

Источником исходной информации для исследования послужила база данных сервиса «Штрафы ГИБДД», содержащая в себе количественную информацию о выписанных и оплаченных дорожных взысканиях за 2016−2017 года, по всей территории Российской Федерации. В рамках изучения темы «невыездных автомобилистов» в период с 22 по 24 апреля был организован анализ сегмента из 12 млн. реквизитов российских автомобилистов, на предмет выявления задолженности в финансовом эквиваленте, превышающем 10 000 рублей, во временном эквиваленте 70 суток, отведенных на оплату штрафов по закону. В итоге предметное обращение к базе данных «штрафов ГИБДД» выявило наличие задолженностей по штрафам, соответствующим критериям «невыездных автомобилистов» у более чем 2% реквизитов (невыездная группа).

В рамках методов экстраполяции такое положение дел позволяет сделать вывод о том, что в зону риска при выезде за границу попадает каждый 50-й российский автомобилист. В абсолютных цифрах количество таких граждан приближается к одному миллиону.

Напомним, что означает просроченный штраф ГИБДД. Так, согласно части 1 статьи 32.2 КоАП РФ, штраф ГИБДД должен быть оплачен в течении 70 дней получения постановления (60 дней, срок предоставляемый по закону + 10 дней, дающихся на обжалование). На семьдесят первый день с момента получения штрафа ГИБДД, дорожное взыскание считается просроченным, а в отношении автомобилиста начинает раскручиваться механизм дополнительного наказания.