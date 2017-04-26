1 000 000 российских водителей не смогут поехать в майские праздники за границу

Любопытную, но печальную статистику собрал сервис «Штрафы ГИБДД». По его данным, каждый пятидесятый автолюбитель России имеет задолженность по штрафам ГИБДД, превышающую 10 000 рублей. А если учесть, что «права» в нашей стране имеет около 43 млн. человек, то 900 000 из них в ближайшее время будут невыездными. До полного погашения задолженности.
Ефим Розкин

Источником исходной информации для исследования послужила база данных сервиса «Штрафы ГИБДД», содержащая в себе количественную информацию о выписанных и оплаченных дорожных взысканиях за 2016−2017 года, по всей территории Российской Федерации. В рамках изучения темы «невыездных автомобилистов» в период с 22 по 24 апреля был организован анализ сегмента из 12 млн. реквизитов российских автомобилистов, на предмет выявления задолженности в финансовом эквиваленте, превышающем 10 000 рублей, во временном эквиваленте 70 суток, отведенных на оплату штрафов по закону. В итоге предметное обращение к базе данных «штрафов ГИБДД» выявило наличие задолженностей по штрафам, соответствующим критериям «невыездных автомобилистов» у более чем 2% реквизитов (невыездная группа).

В рамках методов экстраполяции такое положение дел позволяет сделать вывод о том, что в зону риска при выезде за границу попадает каждый 50-й российский автомобилист. В абсолютных цифрах количество таких граждан приближается к одному миллиону.

Напомним, что означает просроченный штраф ГИБДД. Так, согласно части 1 статьи 32.2 КоАП РФ, штраф ГИБДД должен быть оплачен в течении 70 дней получения постановления (60 дней, срок предоставляемый по закону + 10 дней, дающихся на обжалование). На семьдесят первый день с момента получения штрафа ГИБДД, дорожное взыскание считается просроченным, а в отношении автомобилиста начинает раскручиваться механизм дополнительного наказания.

При этом в виду массового применения камер ГИБДД, запутанности механизма уведомления о имеющейся задолженности и сбоях в системе отправки «писем счастья», просроченный штраф ГИБДД может вмешаться в жизнь любого автовладельца. И обернуться не только временным ограничением на право покидать пределы Российской Федерации, но и двукратным увеличением суммы по основному штрафу ГИБДД; и административным арестом на срок до 15 суток; и исправительными работами; и арестом личного имущества, включая блокировку банковских счетов; и ограничением на совершение регистрационных действий; и лишением «прав».

    И если говорить только об ограничении права выезда за границу, то часто автомобилист узнает о возникших проблемах непосредственно в аэропорту, перед стойкой регистрации. В этом случае исправить ситуацию уже невозможно. Не поможет даже срочное погашение долгов перед ГИБДД и ФССП — денежные переводы и информация о них формируются и доходят до пограничников в течении нескольких дней. Деньги за «сгоревшие» авиабилеты и сам тур, скорее всего, будут безвозвратно потеряны.

    И чтобы этого не произошло, нужно просто проверить задолженность по штрафам ГИБДД, а заодно алиментам, налогам, банковским кредитам, судебным взысканиям, услугам ЖКХ.

    Уточнить информацию о задолженности и погасить ее можно как в физических отделениях конкретных организаций, так и через специализированные сервисы в интернете. Важно, чтобы вместе с погашенными долгами у вас на руках остались квитанции и платежки.

    штрафы, суд, ПДД, КоАП
    26 апреля 2017
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