Mazda6: с новым «глазом»!

Mazda6 всегда была очень приличной машиной. Пожалуй, самой «европейской» по сравнению с японскими одноклассниками. Поэтому грех было не воспользоваться случаем и не пообщаться с ней лишний раз — хотя бы ради знакомства с небольшими, но существенными переменами в ее электронном арсенале.

Алексей Батушенко

Mazda6 сохранила те же формы и элементы дизайна, что и после последнего рестайлинга. Те же волны, изгибы и выпуклости кузова, та же головная светотехника, те же глаза «энгри бердс» задних блок-фар… И все то же европейское поведение на дороге — не зря же дизайн-центр Mazda в немецком Леверкузене располагается.

Даже как-то странно бывает порой наблюдать, как люди сравнивают «шестерку», например, с той же Toyota Camry. При том, что последняя явно не блещет дизайном, а ее поведение на дороге не вызывает ничего, кроме стойких ассоциаций с коровами или баржами.

Как и раньше, Mazda6 по ездовым повадкам гораздо корректнее сравнивать с Ford Mondeo или тем же VW Passat. При этом на скоростях машина стоит на дороге как влитая, буднично глотая всякую чушь типа ям в асфальте или стыков на эстакадах. Ради чего же мы сели в обновленную Mazda6? Так сложилось, что машина попала в руки сотрудников портала «АвтоВзгляд» зимой, когда на Москву навалились 20-градусные морозы.

Это природное обстоятельство привлекло особое внимание к одной из не самых бросающихся в глаза обновок модели — электрообогреву рулевого колеса. Его появление, на самом деле, можно считать поистине эпохальным событием для российского отделения компании. Это означает, что его сотрудникам, после долгих лет «борьбы» с головным офисом Mazda, удалось убедить японцев, что в России, с ее зимами длительностью в шесть месяцев, опция обогрева руля крайне востребована. Вроде как победили…

Из прочих функциональных изменений можно отметить замену лазерного дальномера, обитавшего под верхней кромкой лобового стекла за салонным зеркалом заднего вида, на видеокамеру, способную идентифицировать машины, пешеходов, а также читать дорожные знаки и разметку на асфальте. Для водителя это обернулось, помимо прочего, появлением цветного изображения величины действующего на данном участке дороги ограничения скорости на проекционном экранчике перед его глазами. До последнего времени сюда проецировалось лишь значение текущей скорости машины. Производитель утверждает, что фирменная система автоматического торможения Smart City Brake Support теперь может распознавать попадающих в объектив камеры пешеходов на скоростях до 30 км/ч, а машины — в диапазоне до 80 км/ч.

В опасной ситуации система включает экстренное торможение — вплоть до полной остановки. Пришлось поверить на слово, поскольку не прикасаться к педали тормоза, когда ты бодренько приближаешься к корме стоящего впереди авто оказалось выше морально-психологических возможностей редакционных драйверов: а вдруг электроника не сработает? Доработки в Mazda6 затронули не только ее электрические штучки, но и коснулись сферы звукового комфорта. Дополнительную «шумку» получили пол, потолок, центральный тоннель. Стали более тихими резиновые уплотнители дверей. Лобовое стекло стало толще.

Кое-кому из коллег не понравилось, что японцы не стали усиливать шумоизоляцию колесных арок. А по мне, все с ними и так нормально. Особенно если вспомнить, как нездорово обстоят дела в этом смысле у машин-конкурентов корейских марок и «премиальных японцев». Таким образом, Mazda6 подтвердила свой имидж приятного во всех отношениях семейного седана. Разве что дороговата машина даже по нынешним временам: российские дилеры бренда предлагают ее со всеми наворотами по цене немногим больше 1 800 000 рублей.

седан
8 февраля 2017
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