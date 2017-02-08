Mazda6: с новым «глазом»!

Mazda6 сохранила те же формы и элементы дизайна, что и после последнего рестайлинга. Те же волны, изгибы и выпуклости кузова, та же головная светотехника, те же глаза «энгри бердс» задних блок-фар… И все то же европейское поведение на дороге — не зря же дизайн-центр Mazda в немецком Леверкузене располагается.

Даже как-то странно бывает порой наблюдать, как люди сравнивают «шестерку», например, с той же Toyota Camry. При том, что последняя явно не блещет дизайном, а ее поведение на дороге не вызывает ничего, кроме стойких ассоциаций с коровами или баржами.

Как и раньше, Mazda6 по ездовым повадкам гораздо корректнее сравнивать с Ford Mondeo или тем же VW Passat. При этом на скоростях машина стоит на дороге как влитая, буднично глотая всякую чушь типа ям в асфальте или стыков на эстакадах. Ради чего же мы сели в обновленную Mazda6? Так сложилось, что машина попала в руки сотрудников портала «АвтоВзгляд» зимой, когда на Москву навалились 20-градусные морозы.