Где можно бесплатно научиться правильно поменять проколотое колесо

Впрочем, к нелепым авариям, которых можно было бы легко избежать, приводит и повальное незнание моторизованными россиянами специфики эксплуатации собственной машины именно на тех покрышках, в которые она обута. Между тем, именно от их характеристик во многом зависит безопасность водителя и пассажиров в разных условиях и при разной манере езды. Но что знает доморощенный «шумахер» о влиянии резины на управляемость, маневренность, сцепление с дорогой его наглухо тонированной и опущенной ниже некуда «Гранты» или «Приоры»?

По данным компании Pirelli только 25% водителей регулярно проверяют износ шин и давление в них.

Однако восполнить пробелы в своем водительском воспитании и что еще важнее — привить своим детям, как будущим водителям, жизненно важные представления о безопасной езде, сегодня можно совершенно бесплатно за… 20 минут. За это время российское представительство компании Pirelliберется в формате ролевой игры дать будущим автовладельцам и их родителям общие знания о сезонности шин, устройстве колеса и научить проверять шины на износ. А заодно привьет тинейджерам первые навыки по самостоятельной замены колес.