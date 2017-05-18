Где можно бесплатно научиться правильно поменять проколотое колесо

Фото Pirelli
Сегодня редкий автовладелец даже мужского пола в состоянии самостоятельно поменять проколотое в дороге колесо. Но даже если и сумеет сделает это, то настолько коряво, что безопасность дальнейшей поездки после подобной «переобувки» может оказаться под большим вопросом. А уж о необходимости регулярно проверять давление в шинах и степень их износа и вовсе знают единицы. И в результате попадают в ДТП буквально на ровном месте.
Михаил Ростарчук

Впрочем, к нелепым авариям, которых можно было бы легко избежать, приводит и повальное незнание моторизованными россиянами специфики эксплуатации собственной машины именно на тех покрышках, в которые она обута. Между тем, именно от их характеристик во многом зависит безопасность водителя и пассажиров в разных условиях и при разной манере езды. Но что знает доморощенный «шумахер» о влиянии резины на управляемость, маневренность, сцепление с дорогой его наглухо тонированной и опущенной ниже некуда «Гранты» или «Приоры»?

По данным компании Pirelli только 25% водителей регулярно проверяют износ шин и давление в них.

Однако восполнить пробелы в своем водительском воспитании и что еще важнее — привить своим детям, как будущим водителям, жизненно важные представления о безопасной езде, сегодня можно совершенно бесплатно за… 20 минут. За это время российское представительство компании Pirelliберется в формате ролевой игры дать будущим автовладельцам и их родителям общие знания о сезонности шин, устройстве колеса и научить проверять шины на износ. А заодно привьет тинейджерам первые навыки по самостоятельной замены колес.

Фото Pirelli

А в целом новый проект итальянской компании «Мобильный шиномонтаж» призван повысить техническую грамотности нашей с вами водительской смены, в том числе и касательно устройства, правильной эксплуатации и профилактике шин:

— Благодаря этим знаниям, — говорят представители «Пирелли», — к человеку уже в раннем возрасте придет понимание очень важных процессов, влияющих на безопасность как автовладельца, так и пассажиров, что в будущем приведет к увеличению числа ответственных автомобилистов…

И остается добавить, что «Мобильный шиномонтаж «Pirelli открылся для гостей детского парка игрового обучения «Кидзания». Тут дети в возрасте от 5 до 14 лет смогут примерить на себя должность младшего специалиста станции технического обслуживания и, повторимся, научиться самостоятельно «переобувать» автомобиль. Любопытно, что во время игры ребенок сможет побыть не только шиномонтажником, но и полицейским, и секретным агентом.

безопасность дорожного движения, летние шины, автосервис, ремонт, шины, покрышки
18 мая 2017
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