LADA XRAY: приятные и не очень сюрпризы зимней эксплуатации

Фото автора и фирмы-производителя
Новенький, практически без пробега LADA XRAY попал на длительный тест в редакцию портала «АвтоВзгляд» в середине осени. И если коллеги «юзали» машину еще, можно сказать, по теплу и на более-менее приличных дорогах, то мне автомобиль достался в самую жесткую пору — аккурат после новогодних праздников с их лютыми морозами. А потом зярядили снегопады, оттепели и новые похолодания — вобщем, самое гнусное для любого автолюбителя и его «железного коня» время. И хотя все эти погодные невзгоды-неурядицы XRAY превозмог без особого труда, но пару раз и расстроил, и даже заставил понервничать…

Александр Ростарчук

Но сначала надо сказать, что лично я себе бы такую машину не купил. Нет, не потому, что это изделие АВТОВАЗа, а просто в виду полной непрактичности подобных транспортных средств в российских условиях. На универсал по объему перевозимых грузов автомобиль не тянет. Для хетчбэка слишком высок и неповоротлив при той же стесненности задних пассажиров. А для кроссовера — слишком низок со своим клиренсом в 195 мм, да еще и без полного привода — пусть и номинального, как в большинстве SUV — даже в качестве опции.

Хотя народу, судя по продажам модели, это транспортное средство невнятной ориентации нравится. После старта продаж в феврале 2016-го, он к концу года разошелся тиражом в 19 943 экземпляра. Немногим больше — 21 836 машин — продал только его прямой конкурент и донор Renault Sandero Stepway (явно, кстати сказать, проигрывающий по потребительским и эксплуатационным качествам своему «братцу», о чем вы можете подробно узнать здесь). Третий и последний игрок на поле моноприводных и «низкоклиренсных» псевдо-SUV в России — KIA Soul — едва преодолел отметку в 7000 реализованных авто.

Меньше понапродавали только различные китайские бренды, хотя их машины со столь же жалкими дорожными просветами и передними приводами хотя бы габаритами напоминают кроссоверы. Впрочем, «китайцы» -- это отдельный разговор, а мы вернемся к нашему герою.

Что безусловно порадовало и в прямом смысле грело в эти студеные зимние поры, так это способность машины заводиться в любые морозы и после долгих — до недели — простоев. Пока соседи на своих не менее свежих т/с иностранных брендов после нескольких неудачных попыток пустить двигатель брели к метро, я заводил продукт отечественного автозавода одним поворотом ключа. При этом салон машины прогревается при температурах до -23 за считанные минуты, а переднее и заднее стекла размораживаются и того быстрее даже без предварительной их очистки скребком от наледи.

Очень удачно сконструирована и расположена система омывания «лобовухи», включая форсунки — она работает в любой мороз и на любых скоростях, исправно поставляя стеклоомывающую жидкость на «ветровик». Единственное нарекание (а скорее — придирку) в списке «теплых опций» вызвал подогрев передних кресел. Нет, сидушки нагреваются в момент, но затем уровень нагрева не регулируется, и ты или сидишь, как на сковородке, или подмораживаешь пятую точку.

Из куда более серьезных претензий — довольно плохой обзор с водительского кресла. Виной тому — слишком мощные, далеко вынесенные вперед и наклоненные под неудачным углом передние стойки. Особенно они мешают при левых поворотах, когда возможные помехи с этого борта приходится выискивать или сильно наклоняясь вперед, или пытаясь как можно дальше откинуться назад, неудобно выгибая шею.

Затрудняет ориентацию в пространстве и расположенная за центральным зеркалом заднего вида мощная «блямба» некоего модуля. Его предназначение выяснить так и не удалось — то ли это мозги системы ЭРА-ГЛОНАСС, то ли навигации, то ли еще чего, но мешает он конкретно — как читать дорожную обстановку на правой обочине, так и при правых поворотах. А если учесть, что в зону действия «дворников» попадает далеко не все ветровое стекло, то зимой — и особенно в темное время суток — идти приходится, что называется, по приборам.

Хотя, если по гамбургскому счету, эти огрехи псевдокроссовера не критичны, и к ним довольно быстро приспосабливаешься. А вот что действительно заставило вашего корреспондента понервничать, так это странно однажды сработавшая система ESP. Напомним, что если коротко, то этот ассистент включается в работу, когда машина готова сорваться в занос или в боковое скольжение. Оценив риски, ESP чуть «душит», причем кратковременно, двигатель и подтормаживает одно колесо или сразу несколько.

А теперь представьте, что довольно динамично, с опережением попутных транспортных средств, перестраиваясь на ТТК из левых рядов в крайний правый, я вдруг понял, что машина категорически перестала реагировать на педаль газа. А затем совершенно самостоятельно и очень резко замедлилась с 60 до менее чем 10 км/ч, вдруг решив, что оказалась на скользком участке. К счастью, маневр совершался безопасно, с соблюдением необходимых дистанций, и все обошлось лишь возмущенным гудением коллег по трафику и их зверскими взглядами на идиота, вдруг сбросившего ход почти до полной остановки и таким макаром добирающегося до обочины через несколько полос.

Любопытно, что после полной остановки сразу возобновить движение я не смог — XRAY по-прежнему не реагировал на нажатие акселератора. И только заглушив движок и вновь его заведя, все пришло в норму. Страшно представить, что было бы, если электронный помощник заглючил подобным образом при обгоне с выходом на встречку на высоких скоростях.

Теперь на такой маневр автор этих строк решается, если встречная полоса чиста до горизонта. Что, конечно, учитывая загруженность подмосковных магистралей, очень замедляет перемещение в пространстве.

И это тем более обидно, что 122-сильный силовой агрегат на пятиступенчатой механике — а именно эта версия машины прописалась в редакции портала «АвтоВзгляд» почти на полгода — если и не превращает авто в спортивный болид, то и не заставляет водителя чувствовать себя «овощем» на дороге в окружении высокоскоростных «фруктов». Это касается и довольно бодрых стартов со светофоров, и уверенного самоощущения на скоростных трассах, и при динамичных обгонах на крейсерских скоростях. Возможно, история с ESP — очень частный случай, но было бы неплохо услышать комментарий на эту тему специалистов АВТОВАЗА, которые мы надеемся получить после этой публикации.

Что же касается других нюансов зимней езды на LADA XRAY, то еще можно пожаловаться на возросший с «осенних» 12 литров на «сотку» до морозных 13,4 л. расход топлива. Понятно, что на этот показатель вовсю сработали увеличившиеся в Москве заторы и молотящая на все деньги «печка», но для позиционирующегося в качестве бюджетного автомобиля — это совсем не бюджетно.

АВТОВАЗ, автопродажи, авторынок, бюджетные авто, кроссоверы, купить машину
11 февраля 2017
2135