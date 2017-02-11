LADA XRAY: приятные и не очень сюрпризы зимней эксплуатации

Но сначала надо сказать, что лично я себе бы такую машину не купил. Нет, не потому, что это изделие АВТОВАЗа, а просто в виду полной непрактичности подобных транспортных средств в российских условиях. На универсал по объему перевозимых грузов автомобиль не тянет. Для хетчбэка слишком высок и неповоротлив при той же стесненности задних пассажиров. А для кроссовера — слишком низок со своим клиренсом в 195 мм, да еще и без полного привода — пусть и номинального, как в большинстве SUV — даже в качестве опции.

Хотя народу, судя по продажам модели, это транспортное средство невнятной ориентации нравится. После старта продаж в феврале 2016-го, он к концу года разошелся тиражом в 19 943 экземпляра. Немногим больше — 21 836 машин — продал только его прямой конкурент и донор Renault Sandero Stepway (явно, кстати сказать, проигрывающий по потребительским и эксплуатационным качествам своему «братцу», о чем вы можете подробно узнать здесь). Третий и последний игрок на поле моноприводных и «низкоклиренсных» псевдо-SUV в России — KIA Soul — едва преодолел отметку в 7000 реализованных авто.

Меньше понапродавали только различные китайские бренды, хотя их машины со столь же жалкими дорожными просветами и передними приводами хотя бы габаритами напоминают кроссоверы. Впрочем, «китайцы» -- это отдельный разговор, а мы вернемся к нашему герою.