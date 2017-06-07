Стартовали продажи китайской LADA XRAY

У себя на родине автомобиль, представленный на минувшем Шанхайском моторшоу, доступен для заказа по цене от 66 500 юаней, что в переводе на наши деньги составляет без малого 555 000 рублей — на 40 000 дешевле, чем модель Волжского автозавода.

При этом автомобиль выигрывает у «Иксрея» наличием более мощного, 150-сильного турбомотора — «волжанину» со своими 122 «жеребцами» под капотом за ним уже не угнаться. К тому же, Landwind оснащен традиционным гидромеханическим «автоматом», а не задумчивым и дерганным «роботом» с одним сцеплением, как в XRAY.

Привод у «китайца» передний, но в обозримом будущем не исключается и появление полного. Впрочем, АВТОВАЗу можно не переживать о выходе более привлекательного по ТТХ конкурента на рынок — китайская копия LADA XRAY в России не появится.