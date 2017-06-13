Объявлены сроки начала продаж кроссовера Hyundai Kona

Кроссовер получит как переднеприводную версию, так и полный привод. Первая версия будет укомплектована полузависимой подвеской с балкой, работающей на скручивание, а вторая — многорычажной. Спереди и у всех автомобилей устанавливается привычный McPherson.

Kona получилась чуть короче своего главного конкурента Juke: его длина составляет 4165 мм, ширина — 1800 мм и высота — 1550 мм. Колесная база — 2 600 мм. Дорожный просвет кроссовера, прямо скажем, невелик — всего 170 мм. Для начала автомобиль получит трехцилиндровый мотор объемом 1,0 л мощность. 120 л. с., а также 1,6-литровый турбомотор с 175 л. с. и 265 Нм крутящего момента. С базовым агрегатом работает шестиступенчатая механическая коробка передач, и полного привода ему не положено. С более мощным агрегатируется семиступенчатый «робот».

В 2018 году модель получит, несмотря на все скандалы, 1,6-литровый дизельный мотор, выдающий в зависимости от форсировки 115 или 135 л. с. Весьма вероятно также, что гна некоторые рынки будет поставляться версия с бензиновым «атмосферником» и шестиступенчатым «автоматом».

В Корее продажи кроссовера стартуют уже в текущем месяце, европейских шоу-румах Hyundai Kona появится в конце осени. Про российские продажи информации пока нет.