Чем на дорогах недовольны пешеходы

Фото: danilovsky.mos.ru
Так уж исторически сложилось, что исследователей больше волнует, как чувствуют себя на дорогах отечественные автовладельцы. Однако выяснилось, что и пешеходы не очень довольны дорожной ситуацией. Опросы показали, что чаще всего они жалуются на недостаток освещенности.
Виктория Базылева

Согласно результатам всероссийского опроса, проведенного ВЦИОМ, 41% респондентов заявил о необходимости лучше освещать улицы и трассы. Правда, среди столичных жителей недовольных меньше — только 37%. На втором месте по «популярности» нехватка светофоров — 39% считают, что регулируемых перекрестков должно быть больше. Еще 38% опрошенных сетуют на плохое качество дорожной разметки.

Интересно, что пешеходы часто озабочены тем, чтобы «поприжать» водителей. Нашлись такие оригиналы, которым недостаточно «лежачих полицейских» — этого проклятия любого автомобилиста. Целых 33% участвовавших в опросе хотели бы увеличения их количества. По мнению еще 31 процента опрошенных на дорогах мало камер.

Не хватает нашим соотечественникам ограждений, шумовых полос, островков безопасности и даже желтой секции на пешеходном светофоре.

Фото: sevbutovo.mos.ru

Как отметил в интервью газете «Известия» председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов, освещение пешеходных переходов — большая проблема не только для малых населенных пунктов:

— Это актуально даже для Москвы. У нас множество переходов освещаются общим освещением, там нет специальных фонарей. До сих пор есть переходы через шестиполосную дорогу без светофора, и при этом там тоже нет никакого освещения.

Правда, к этому г-н Соколов добавил, что сами по себе светофоры не решают проблемы безопасности пешеходов. Так, в 2015 году на регулируемых переходах сбили 5,8 тысяч человек, а на нерегулируемых — 11 тысяч, хотя количество регулируемых переходов составляет примерно 12–15% от общего числа.

пешеходы, безопасность дорожного движения, дорога
9 июня 2017
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