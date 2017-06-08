Чем на дорогах недовольны пешеходы

Согласно результатам всероссийского опроса, проведенного ВЦИОМ, 41% респондентов заявил о необходимости лучше освещать улицы и трассы. Правда, среди столичных жителей недовольных меньше — только 37%. На втором месте по «популярности» нехватка светофоров — 39% считают, что регулируемых перекрестков должно быть больше. Еще 38% опрошенных сетуют на плохое качество дорожной разметки.

Интересно, что пешеходы часто озабочены тем, чтобы «поприжать» водителей. Нашлись такие оригиналы, которым недостаточно «лежачих полицейских» — этого проклятия любого автомобилиста. Целых 33% участвовавших в опросе хотели бы увеличения их количества. По мнению еще 31 процента опрошенных на дорогах мало камер.

Не хватает нашим соотечественникам ограждений, шумовых полос, островков безопасности и даже желтой секции на пешеходном светофоре.