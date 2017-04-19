Электрический Audi e-tron Sportback дебютировал в Шанхае

Четырехдверный e-tron Sportback вооружен электрической силовой установкой, включающей в себя три электромотора суммарной мощностью в 435 л.с. Благодаря мощному 95-ваттному аккумулятору, как заявляет производитель, максимальный запас хода новинки без дополнительной подзарядки составляет 500 километров, а до сотни кросс-купе разгоняется всего за 4,5 секунды.

Концепт-кар e-tron Sportback обзавелся матричной светодиодной оптикой, фирменной восьмиугольной радиаторной решеткой Singleframe, а также крупными 23-дюймовыми колесами с пятииспицевыми дисками. Место боковых зеркал заднего вида занимают компактные камеры, изображение с которых транслируются на дополнительные дисплеи в дверях.