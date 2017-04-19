Электрический Audi e-tron Sportback дебютировал в Шанхае

— Производство Audi e-tron начнется в 2018 году. Это будет первый электромобиль, идеально приспособленный для ежедневного использования и выгодно отличающийся от конкурентов, представленных в сегменте. Уже в 2019 году выйдет серийная версия Audi e-tron Sportback — яркое купе, в котором с первого взгляда угадывается автомобиль с электрическим приводом, — говорит председатель правления Audi AG Руперт Штадлер.
Компания Audi наконец-то официально представила свой e-tron Sportback. Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском представительстве марки, серийный выпуск кроссовера-купе на электрической тяге намечен на 2019 год.
Четырехдверный e-tron Sportback вооружен электрической силовой установкой, включающей в себя три электромотора суммарной мощностью в 435 л.с. Благодаря мощному 95-ваттному аккумулятору, как заявляет производитель, максимальный запас хода новинки без дополнительной подзарядки составляет 500 километров, а до сотни кросс-купе разгоняется всего за 4,5 секунды.
Концепт-кар e-tron Sportback обзавелся матричной светодиодной оптикой, фирменной восьмиугольной радиаторной решеткой Singleframe, а также крупными 23-дюймовыми колесами с пятииспицевыми дисками. Место боковых зеркал заднего вида занимают компактные камеры, изображение с которых транслируются на дополнительные дисплеи в дверях.
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