Новый кроссовер Mazda CX-5 встал на конвейер

Новая Mazda CX-5 будет продаваться в России в трех комплектациях: Drive, Active и Supreme. Моторная линейка модели включает в себя бензиновые 2- и 2,5-литровые моторы мощностью 150 и 194 л. с. соответственно. На автомобили устанавливаются шестиступенчатые механические и автоматические коробки передач, а привод предлагается передний или полный.

Кроссовер порадует российских покупателей подогревом руля и задних сидений, электроприводом багажника, автоматическим закрыванием дверей и проекционным дисплеем над панелью приборов. Кроме того, автомобиль располагает полностью светодиодной оптикой и, разумеется, системой экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС.

Стартовая цена Mazda CX-5, оснащенной 150-сильным мотором, составляет 1 431 000 рублей, в то время как кроссовер с двигателем мощностью в 194 силы обойдется автомобилисту уже как минимум в 1 831 000 рублей.