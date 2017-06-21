Audi тестирует новую A6

Фото: www.motor1.com
Audi A6 пятого поколения, премьера которого должна состоятся на одном из автосалонов в следующем году, в очередной раз засветился во время прохождения дорожных испытаний. И даже несмотря на плотную камуфляжную пленку, некоторые детали мы все-таки можем рассмотреть.
Виктория Базылева

Первое, что привлекает внимание — это крыша нового Audi A6, которая стала явно более покатой. Кроме того, судя по представленным порталом Motor1 снимкам, седан обзаведется совершенно новыми фарами, а вот фонари у тестовой машины, вероятнее всего, временные. К тому же нельзя не заметить и перелицованный задний бампер. Да и в целом автомобиль выглядит весьма спортивно, благодаря укороченному заднему свесу.

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, пятая генерация A6 построена на модульной платформе MLB Evo, а это значит, что седан станет легче и динамичнее. По предварительным данным, моторная линейка новинки будет включать в себя четырехцилиндровые турбированные бензиновые и шестицилиндровые дизельные двигатели, агрегатированные с семи- и восьмиступенчатыми «автоматами». Кроме того, не исключается и появление гибридной модификации.

Напомним также, что на сегодняшний день в России ценник нынешней Audi A6 стартует с отметки в 2 600 000 рублей.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, новая модель, седан, премиальный сегмент, премиум-сегмент
21 июня 2017
240