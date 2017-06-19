Для чего в машине нужна система ЭРА-ГЛОНАСС

Теперь все новые машины оснащаются системой на базе ЭРА ГЛОНАСС. Из-за этого относительно редкие и дорогие модели авто на нашем рынке продаваться перестали. Что же за зверь такой — автомобильная ЭРА-ГЛОНАСС, без которой мы прекрасно обходились до 1 января 2017 года?

Это — первая и на данный момент единственная в мире бесплатная (в отличие от конкурентов) система экстренного вызова спасателей в случае ДТП. Практически все новые машины, продающиеся сейчас в России, оснащены таким модулем. По сути, это — мобильный телефон с навигационной системой, определяющей текущие координаты машины по данным спутниковой группировки ГЛОНАСС. К этому телефону подключены датчики, срабатывающие в момент аварии и фиксирующие параметры движения машины, а также SOS-кнопка вызова оператора системы.

В случае аварии система сама отправляет сообщение о ДТП в диспетчерский пункт. А оттуда на место происшествия вызываются автомобили экстренных служб. Это сделано на случай, когда находящиеся в разбитой машине люди пострадали и не могут сами вызвать помощь. А с помощью кнопки SOS можно самому вызвать оператора и пообщаться с ним на тему произошедшего. По крайней мере, в московском регионе механизм работает: журналисты портала «АвтоВзгляд» нечаянно проверяли это несколько раз.