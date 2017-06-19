Для чего в машине нужна система ЭРА-ГЛОНАСС

MK
С начала 2017 года любая машина, ввозимая или продаваемая в автосалоне на территории России, должна быть оснащена системой экстренного аварийного оповещения на базе ЭРА-ГЛОНАСС. Зачем эта штука нужна?
Максим Строкер

Теперь все новые машины оснащаются системой на базе ЭРА ГЛОНАСС. Из-за этого относительно редкие и дорогие модели авто на нашем рынке продаваться перестали. Что же за зверь такой — автомобильная ЭРА-ГЛОНАСС, без которой мы прекрасно обходились до 1 января 2017 года?

Это — первая и на данный момент единственная в мире бесплатная (в отличие от конкурентов) система экстренного вызова спасателей в случае ДТП. Практически все новые машины, продающиеся сейчас в России, оснащены таким модулем. По сути, это — мобильный телефон с навигационной системой, определяющей текущие координаты машины по данным спутниковой группировки ГЛОНАСС. К этому телефону подключены датчики, срабатывающие в момент аварии и фиксирующие параметры движения машины, а также SOS-кнопка вызова оператора системы.

В случае аварии система сама отправляет сообщение о ДТП в диспетчерский пункт. А оттуда на место происшествия вызываются автомобили экстренных служб. Это сделано на случай, когда находящиеся в разбитой машине люди пострадали и не могут сами вызвать помощь. А с помощью кнопки SOS можно самому вызвать оператора и пообщаться с ним на тему произошедшего. По крайней мере, в московском регионе механизм работает: журналисты портала «АвтоВзгляд» нечаянно проверяли это несколько раз.

Случайно задеваешь эту кнопку, а потом извиняешься за ложный вызов перед оператором, вещающим с потолка машины. Но это только вывеска «системы экстренного оповещения». Неафишируемые способности модулей ГЛОНАСС заставляют вспоминать творчество англичанина Оруэлла.

Мало кто знает, что в конце прошлого года Минтранс РФ предложил создать «Единую государственную среду передачи навигационной информации, получаемой от тахографов и иных технических устройств с измерительными функциями» (ЕГСНИ) — с использованием все тех-же модулей на базе ЭРА ГЛОНАСС в машинах.

Ее предполагается использовать для автоматической фиксации всевозможных нарушений ПДД — от превышения скорости до парковки в неположенном месте и езду по «встречке». В перспективе для ЕГСНИ есть еще одна задача: взимание платы за проезд по дорогам. А для спецслужб внедрение шпионящих модулей в каждую машину — вообще подарок подарков. И дело не только в том, что правоохранители будут знать все о твоих перемещениях — это и сейчас с успехом и повсеместно реализуется через слежку за человеком через его же мобильный телефон. «Черный ящик» в машине на базе ЭРА ГЛОНАСС наверняка получит в самом ближайшем (если уже не получил!) функцию дистанционного отключения мотора авто и блокировки его дверей и окон.

штрафы, ПДД, авария, ДТП, беспилотный автомобиль
19 июня 2017
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