Новый Land Rover Range Rover Velar получит 300-сильный мотор Ingenium

Осенью нынешнего года в шоу-румах российских дилеров Jaguar Land Rover появится абсолютно новый кроссовер Range Rover Velar — нечто среднее между Range Rover Evoque и Range Rover Sport. Производитель уже объявил и прайсы на SUV — так, приобрести машину в базовой версии можно будет по цене от 3 880 000 рублей.

Помимо нового двухлитрового четырехцилиндрового бензинового Ingenium, новинка получит еще пять двигателей. Дизельные модификации оснащаются четырехцилиндровыми моторами мощностью 180 или 240 л. с., или же V6 с выдающимся максимальным крутящим моментом в 700 Нм. Бензиновая линейка также включает в себя Ingenium с четырьмя цилиндрами мощностью 250 сил и 380-сильную V-образную «шестерку». Последняя, самая мощная, способна разогнать кроссовер до сотни за 5,7 секунды, а максимальная скорость этой версии ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч. Все «Велары» безальтернативно укомплектуют восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF и полным приводом с системой Intelligent Driveline Dynamics.

В список опций нового Range Rover Velar входит множество современных электронных ассистентов — от системы помощи при экстренном торможении с функцией распознавания пешеходов до мониторинга состояния водителя.