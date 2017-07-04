В России стартовали продажи кроссовера Toyota RAV4 Adventure

Фото: Toyota
В шоу-румах российских дилеров Toyota появился кроссовер RAV4 специальной серии Adventure. Ценник автомобиля, предназначенного «для людей, которые готовы проверить себя на прочность», как говорят сами представили компании, начинается от 1 749 000 рублей.
Виктория Базылева

Так, внешне Toyota RAV4 в версии Adventure отличается защитными расширителями колесных арок и бамперов, а также 18-дюймовыми легкосплавными дисками темного цвета и специальными шильдиками. Что же до оснащения, то этот кроссовер может похвастать мультимедийным комплексом на платформе Android с дисплеем диагональю в 8 дюймов, светодиодными фарами ближнего и дальнего света, бесключевым доступом в салон и двухзонным климат-контролем.

Как рассказали в пресс-службе Toyota, приобрести RAV4 Adventure до 31 июля можно по специальной цене от 1 749 000 рублей за автомобиль в модификации с 146-сильным двигателем и от 1 899 000 рублей за машину, укомплектованную мотором мощностью 180 л. с.

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4 июля 2017
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