В России стартовали продажи кроссовера Toyota RAV4 Adventure

Так, внешне Toyota RAV4 в версии Adventure отличается защитными расширителями колесных арок и бамперов, а также 18-дюймовыми легкосплавными дисками темного цвета и специальными шильдиками. Что же до оснащения, то этот кроссовер может похвастать мультимедийным комплексом на платформе Android с дисплеем диагональю в 8 дюймов, светодиодными фарами ближнего и дальнего света, бесключевым доступом в салон и двухзонным климат-контролем.

Как рассказали в пресс-службе Toyota, приобрести RAV4 Adventure до 31 июля можно по специальной цене от 1 749 000 рублей за автомобиль в модификации с 146-сильным двигателем и от 1 899 000 рублей за машину, укомплектованную мотором мощностью 180 л. с.