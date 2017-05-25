Владельцы Samsung предпочитают дешевые подержанные машины, а iPhone — новые и дорогие

Так, проанализировав автопредпочтения людей, сидящих на iOS, эксперты сделали вывод, что они чаще «андроидщиков» покупают новые машины. Скажем, в категории машин в возрасте от 0 до 3 лет их на 1,2% больше; от 5 до 7 лет — на 3,9%, от 7 до 10 лет — на 2%. А вот разная авторухлять от 10 до 17 лет на 3,4% чаще принадлежит пользователям Android.

При этом выбирая новую машину, пользователи Android так же пытаются сэкономить, отдавая предпочтение бюджетным «китайцам»: согласно исследованию, они в два раза чаще делают выбор в пользу китайских автопроизводителей — 0,9% против 0,4% у «яблочников».

Еще одним доказательством того, что жизнь любителей продукции Apple сложилась несколько удачнее, чем у покупателей разных Huawei и других Lenovo может служить тот факт, что первые в два раза чаще владеют премиум-марками автомобилей, такими как BMW (2,3% против 0,9%), Lexus (2,2% против 1,3%), Mercedes (2,22% против 1,1%), Infiniti (0,9% против 0,3%). При этом премиальные авто пользователей Android в основном старше 10 лет.