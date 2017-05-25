Владельцы Samsung предпочитают дешевые подержанные машины, а iPhone — новые и дорогие

Фото abc.net.au
О том, что поклонники iPhone — люди, как правило, более состоятельные, чем пользователи телефонов на операционной системе Android, в очередной подтвердило любопытное исследование, выявившее некоторые закономерности между выбором «мобилы» и покупкой машины.
Михаил Ростарчук

Так, проанализировав автопредпочтения людей, сидящих на iOS, эксперты сделали вывод, что они чаще «андроидщиков» покупают новые машины. Скажем, в категории машин в возрасте от 0 до 3 лет их на 1,2% больше; от 5 до 7 лет — на 3,9%, от 7 до 10 лет — на 2%. А вот разная авторухлять от 10 до 17 лет на 3,4% чаще принадлежит пользователям Android.

При этом выбирая новую машину, пользователи Android так же пытаются сэкономить, отдавая предпочтение бюджетным «китайцам»: согласно исследованию, они в два раза чаще делают выбор в пользу китайских автопроизводителей — 0,9% против 0,4% у «яблочников».

Еще одним доказательством того, что жизнь любителей продукции Apple сложилась несколько удачнее, чем у покупателей разных Huawei и других Lenovo может служить тот факт, что первые в два раза чаще владеют премиум-марками автомобилей, такими как BMW (2,3% против 0,9%), Lexus (2,2% против 1,3%), Mercedes (2,22% против 1,1%), Infiniti (0,9% против 0,3%). При этом премиальные авто пользователей Android в основном старше 10 лет.

Фото ecx.images-amazon.com

Между тем, вынужденные экономить, «андроидщики» становятся очень практичными, что видно и по выбираемым ими типам кузовов транспортных средств. Так, не осилив покупку внедорожника («проходимцам» отдают предпочтения 14% пользователей Android против 18,6 у «яблочников»), но заботясь о полезном пространстве внутри «железного коня», они чаще, чем автовладельцы противоборствующего лагеря останавливают свой выбор на универсалах (14,5% против 10,2%).

И только в выборе марок и моделей машин вкусы и предпочтения «разносистемных» россиян сходятся. И те и другие практически в равных пропорциях отдают предпочтение Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi и Mazda. При этом модели Toyota входят в тройку самых популярных у пользователей обеих операционных систем. Для Android это различные модификации Corolla (19,7%), Camry (6,9%) и RAV4 (4,8%). У iOS — меньше Corolla (17,4%), больше Camry (13,7%) и присутствуют более дорогие Land Cruiser (9%).

Фото intelligentcarleasing.com

– Android — платформа более массовая, — прокомментировал по просьбе портала «АвтоВзгляд» ситуацию заказчик исследования директор федеральной сети автосервисов FIT Service Денис Соловьев. — Ее пользователи проявляют себя достаточно гибко и в выборе автомобиля: чаще выбирают практичные типы кузовов и в определенной ценовой категории готовы рассматривать как подержанные автомобили известных брендов, так и, например, новые машины из Поднебесной. А вот продукция Apple — более статусная, поэтому владельцы устройств на этой платформе ориентируются на бренд. Отсюда большая приверженность новым автомобилям и внимание к премиум-классу….

И остается добавить, что исследование проводилось на основе данных пользователей мобильного приложения компании FIT Service в 29 регионах России: от Москвы до Владивостока. В анализе участвовали автовладельцы, которые хотя бы раз использовали приложение в течение последних полутора лет.

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25 мая 2017
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