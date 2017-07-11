Когда электромобили станут популярнее бензиновых и дизельных машин

Как сообщает американский портал EurekAlert, к такому выводу ученые Имперского колледжа Лондона пришли, оценив темпы снижения цен на компоненты для электромобилей и солнечных крыш. По их мнению, аккумуляторные батареи станут значительно дешевле бензина в худшем случае в 2034 году, а то и раньше. Кроме того, по их прогнозам, в 2030-м будет экономически эффективно получать энергию от солнечных крыш, что также отразится на популяризации автомобилей на электрической тяге.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что через семь лет Франция планирует полностью отказаться от автомобилей на традиционном топливе в пользу экологически «чистых» машин. Об этом задумались и некоторые автопроизводители. В частности, компания Volvo, объявившая о намерении электрофицировать все свои модели уже к 2019 году.