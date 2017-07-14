Ралли-марафон «Шелковый путь-2017»: с дистанции сошло 20 экипажей из 51

Начну с самого главного: из пяти десятков экипажей стартовавших с Красной площади, два десятка сошло с гонки. Оставшиеся тридцать экипажей для такого грандиозного марафона, увы, маловато. На помощь пришли китайские товарищи. В рамках «Шелкового пути-2017» они проведут свой национальный зачет, увеличив количество участников десятка на три. Так что впереди нас ждет сюрприз — обилие китайских спортивных команд.

Если же говорить о последнем спецучастке на территории Казахстана, то он проходил вдоль знаменитой Туркестано-Сибирской магистрали, построенной в конце 20-х годов прошлого века. Это была жесткая степь со множеством коварных ловушек. Увы, но обильные осадки преследуют караван гонки от самой Москвы. А в середине дня пошел не просто проливной дождь, а непривычный для степных просторов тропический ливень. Около часа вода лилась с небес сплошным потоком. Боевые «Газели» команды «ГАЗ Рейд Спорт», в которой выступает' и портал «АвтоВзгляд», как и в предыдущий день шли по гоночной трассе «караваном» одна за другой. На это жаловались фотографы и операторы, но парни уже вошли в тяжелейший ритм и подошли к китайской границе без потерь. Но такие катаклизмы в их планы не входили: