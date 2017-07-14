Ралли-марафон «Шелковый путь-2017»: с дистанции сошло 20 экипажей из 51

Фото avtovzglyad.ru
Этот небольшой текст написан ночью в аэропорту приграничного города Урджара. Утром караван «Шелкового пути-2017» пересекает границу Казахстана с Китаем, за которой начнутся самые адские испытания для гонщиков. Есть возможность немного поспать, но хочется поделиться с читателями портала «АвтоВзгляд» результатами последнего казахского спецучастка. Тем более, что они подводят своеобразную черту грандиозного марафона.
Константин Гусев

Начну с самого главного: из пяти десятков экипажей стартовавших с Красной площади, два десятка сошло с гонки. Оставшиеся тридцать экипажей для такого грандиозного марафона, увы, маловато. На помощь пришли китайские товарищи. В рамках «Шелкового пути-2017» они проведут свой национальный зачет, увеличив количество участников десятка на три. Так что впереди нас ждет сюрприз — обилие китайских спортивных команд.

Если же говорить о последнем спецучастке на территории Казахстана, то он проходил вдоль знаменитой Туркестано-Сибирской магистрали, построенной в конце 20-х годов прошлого века. Это была жесткая степь со множеством коварных ловушек. Увы, но обильные осадки преследуют караван гонки от самой Москвы. А в середине дня пошел не просто проливной дождь, а непривычный для степных просторов тропический ливень. Около часа вода лилась с небес сплошным потоком. Боевые «Газели» команды «ГАЗ Рейд Спорт», в которой выступает' и портал «АвтоВзгляд», как и в предыдущий день шли по гоночной трассе «караваном» одна за другой. На это жаловались фотографы и операторы, но парни уже вошли в тяжелейший ритм и подошли к китайской границе без потерь. Но такие катаклизмы в их планы не входили:

Фото avtovzglyad.ru

– Мы спокойно прошли участок плотной глины, — рассказал пилот Александр Коструков. — И тут начался этот ливень. Мы, конечно, оттормозились, но продолжали двигаться вперед. Правда, с гораздо меньшей скоростью. Каково было мое удивление, когда я узнал, что брат (пилот «ГАЗ Рейд Спорт») Михаил Коструков, брат-близнец Александра) застряли там, где мы прошли без проблем, хотя жижа выше колес!

О масштабных сходах уже было сказано. И словно назло злой гоночный судьбе, несмотря на природные катаклизмы, первым на последнем казахском участке стал Стефан Петрансель. Видимо, старый гоночный волк решил показать мастер-класс. Ему не помешали ни нулевая видимость, ни высокая трава, ни спрятанные в ней ямы. Петрансель буквально летел над грязью и вернулся в «десятку».

– Когда стартуешь 24-м, навигация гораздо проще, — прокомментировал ситуацию порталу «АвтоВзгляд» 12-кратный чемпион Дакара. — Всю траву уже примяли грузовики, едешь будто по дороге. Мы выиграли у ближайшего преследователя 15 минут, но это не наша заслуга. Теперь мы менее чем в двух часах от третьего места, но за восемь оставшихся этапов вряд ли сможем пробиться в призовую тройку. Даже если бы это было возможно, наш руководитель предпочел бы, чтобы я присматривал за Себом и Сирилем…

Фото КамАЗ

На втором месте Себастья Леб. Не отстает и китаец Хань Вей из Geely. Четвертым стал китайский гонщик из Baicmotor Racing Team — Лу Бинлун, а шестым — Чжоу Юн из команды Overdrive. Это уже серьезная заявка со стороны китайцев! Тем более что Сириль Депре оказался лишь на 9 месте.

Кстати, давно мы не говорили про настоящих героев этой гонки — «кибиток» класса Т3. Именно они из-за конструкции своих агрегатов являются самыми бессильными перед буйством стихии — от проливного дождя одна «лобовуха» не помогает. Самым быстрым здесь стал итальянец Пьетро Чинотто на Polarisе. Звезда российского автоспорта, красавица Мария Опарина, не особо торопится — по результатам всех заездов она опережает итальянца на 400 часов.

Форто организаторов марафона

Но наибольшие страсти разыгрались, как обычно, в грузовом зачете. «Камазист» Эдуард Николаев сразу ушел в отрыв, но налетел на кочку. В результате лопнул кронштейн подвески кабины, и поневоле пришлось оттормаживаться. Этим и воспользовались конкуренты: Мартин Коломы и Сергей Вязович. Последнему опять не повезло — оборвался привод генератора. В результате — часовое отставание. В итоге первым стал Николаев, Коломы — вторым, третьим и четвертым — «камазисты» Дмитрий Сотников и Айрат Мардеев. Пятерку замыкает Артур Ардавичус на Iveco, который все таки смог опередить Антона Шибалова. В общем зачете по результатам всех заездов лидирует Дмитрий Сотников, вторым идет Антон Шибалов, третьим — Мартин Коломы. Четвертым — Айрат Мардеев, пятым — Артур Ардавичус. Николаев находится на шестой позиции.

внедорожник, бездорожье, автопутешествие, автотуризм, автоспорт, гонки
14 июля 2017
34