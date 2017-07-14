Ульяновцы рассекретили новый УАЗ «Профи»

Фото: УАЗ
Ульяновский автомобильный завод раскрыл некоторые подробности относительно своей новой коммерческой модели «Профи». Так, ценник новинки начинается от 649 000 рублей — правда, это с учетом бонусов по программе Trade In/Утилизация, разработанной специально для стимуляции продаж грузовичка.
Виктория Базылева

– На текущий момент новый коммерческий автомобиль успешно прошел все необходимые сертификационные испытания и получил одобрение типа транспортного средства и одобрение типа шасси, — говорится в сообщении УАЗ. Только вот до сих пор непонятно, устранили ли ульяновцы дефект задних амортизаторов, которые отрывались у автомобилей прямо во время дорожных испытаний.

Поначалу покупателям предложат лишь заднеприводную версию «Профи» с двумя типами платформ грузоподъемностью до 5 европаллет. В движение машину приводит заволжский 160-сильный мотор ZMZ-PRO, агрегатированный с корейской коробкой передач, которая, как уверяет производитель, обеспечивает «дополнительную топливную эффективность».

Помимо этого, УАЗ обещает клиентам непревзойденный уровень комфорта, обусловленный эргономичным салоном «Профи», качественной шумоизоляцией, а также современным оснащением — интригует.

Фото: ex-roadmedia.ru

Уже в базе УАЗ «Профи» сможет похвастать электростеклоподъемниками, боковыми зеркалами с обогревом и электрорегулировкой, а также центральным замком. А вот подушка безопасности в автомобиле только одна. За такую машину дилеры попросят не менее 649 000 рублей.

Впрочем, можно приобрести «Профи» в более богатой комплектации «Комфорт». За «повышенный уровень удобства» здесь отвечает охранная сигнализация с дистанционно управляемым центральным замком, регулировка водительского кресла по высоте и поясничному подпору, кондиционер и аудиосистема, поддерживающая USB.

Кроме того, эта версия «Профи» порадует водителя «зимним пакетом» с аккумулятором емкостью в 75 Ач, обогревом лобового стекла и кресел. Ценник «комфортного» грузовика начинается уже от 699 000 рублей. Опять же, с учетом программы Trade In/Утилизация.

Отметим также, что за дополнительную плату УАЗ «Профи» можно будет оснастить блокировкой заднего дифференциала, системой помощи при парковке и даже мультимедийным комплексом с 7-дюймовым экраном и навигацией.

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14 июля 2017
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