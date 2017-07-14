Ульяновцы рассекретили новый УАЗ «Профи»

– На текущий момент новый коммерческий автомобиль успешно прошел все необходимые сертификационные испытания и получил одобрение типа транспортного средства и одобрение типа шасси, — говорится в сообщении УАЗ. Только вот до сих пор непонятно, устранили ли ульяновцы дефект задних амортизаторов, которые отрывались у автомобилей прямо во время дорожных испытаний.

Поначалу покупателям предложат лишь заднеприводную версию «Профи» с двумя типами платформ грузоподъемностью до 5 европаллет. В движение машину приводит заволжский 160-сильный мотор ZMZ-PRO, агрегатированный с корейской коробкой передач, которая, как уверяет производитель, обеспечивает «дополнительную топливную эффективность».

Помимо этого, УАЗ обещает клиентам непревзойденный уровень комфорта, обусловленный эргономичным салоном «Профи», качественной шумоизоляцией, а также современным оснащением — интригует.