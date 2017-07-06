Кроссоверы Hyundai Santa Fe и Grand Santa Fe сильно подешевели

Как и подавляющее большинство автопроизводителей, Hyundai акцентирует свое внимание на автомобилях, представленных в сегменте SUV. Еще бы — популярность кроссоверов продолжает стремительно расти как в России, так и по всему миру. К слову сказать, в нашей стране половина объема продаж Hyundai приходится как раз на модели SUV — а именно на Creta, Tucson, Santa Fe и Grand Santa Fe.

В целях стимуляции покупательского спроса, Hyundai запускает новую промоакцию, подразумевающую прямые скидки в размере 100 000 рублей при покупке Santa Fe и Grand Santa Fe. Более того, участники новой программы привилегий «Мир Хенде» могут сэкономить аж до 400 000 и 420 000 рублей соответственно, сдавая свой старый автомобиль в Trade In или утилизацию.

Напомним, что «Мир Хенде» — это новая программа, позволяющая клиентам компании помимо всего прочего получать бонусные очки за проявленную активность. Накопленные баллы можно обменивать на подарки от партнеров, и, что интереснее, ими можно частично оплачивать сервисное обслуживание, аксессуары или мойку машины.