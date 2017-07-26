Новый кроссовер Skoda Karoq встал на конвейер

Моторная гамма нового Skoda Karoq — преемника Yeti — представлена двумя бензиновыми и тремя дизельными моторами мощностью от 115 до 190 л. с., агрегатированными — на выбор покупателя — с шестиступенчатой «механикой» или семидиапазонным «роботом» DSG.

Новинка может похвастать огромным количеством электронных ассистентов, среди которых, помимо прочего, парктроник, система удержания в пределах выбранной полосы и ассистент при движении в пробках. Кроме того, Karoq располагает системой помощи при экстренном торможении с функцией распознавания пешеходов, мониторингом слепых зон и системой распознавания дорожных знаков.

Нельзя не отметить, что Karoq — это первая модель Skoda, оснащенная цифровой приборной панелью с четырьмя вариантами отображения информации и возможностью персонализации настроек.