Названа дата премьеры обновленного кроссовера Porsche Macan

Судя по фотографиям, опубликованным изданием Auto Express, экстерьер «посвежевшего» Porsche Macan не подвергнется серьезным изменениям. Разве что кроссовер обзаведется перелицованными фарами и подретушированными фонарями. Кроме того, крышку багажника украсит горизонтальная светодиодная полоска — как у модели Panamera.

Вероятнее всего, машину оснастят улучшенной информационно-развлекательной системой и современным пакетом опций. Моторная линейка может пополниться новыми более мощными агрегатами, однако пока информация о технических характеристиках не разглашается.

Предполагается, что презентация обновленного Porsche Macan состоится в 2018 году. Стоит также отметить, что на сегодняшний день этот кроссовер является самой востребованной моделью штутгартской марки — порядка 40% объема мировых продаж компании приходится именно на «Макан».