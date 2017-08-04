Опубликованы первые изображения нового кроссовера Volkswagen T-Roc

Эскиз Volkswagen T-Roc, который обнародовал производитель, в очередной раз подтверждаeт, что кроссовер во многом схож с одноименным концептуальным автомобилем. Единственное, чем они все же отличаются друг от друга, так это формой воздуховодов и чуть видоизмененной радиаторной решеткой. Передняя оптика, бампер и боковые зеркала, как мы видим, те же.

Напомним, что в основу Volkswagen T-Roc легла широко используемая на моделях концерна модульная платформа MQB. Кроссоверу достались силовые агрегаты, позаимствованные у хетчбэка Golf: литровый 115-сильный и 1,5-литровый 148-сильный турбомоторы. В качестве трансмиссий выступают шестиступенчатая «механика» и семидиапазонный «робот» DSG. Привод же передний, а в более мощных модификациях, возможно, и полный.

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, европейские продажи нового Volkswagen T-Roc начнутся ближе к концу нынешнего года. О планах вывода новинки на российский рынок пока ничего не сообщается, однако учитывая высокий покупательский спрос на кроссоверы в нашей стране, можно предположить, что к нам модель все-таки приедет.

Между прочим, старший Tiguan пользуется у россиян достаточно высокой популярностью. По итогам первого полугодия дилеры реализовали 12 048 автомобилей — модель попала в ТОП-20 самых продаваемых.