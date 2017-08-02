Тест-драйв Volkswagen Multivan: счастье с приставкой «би»

Следует отметить, что основную кассу среди коммерческих автомобилей «народному» немецкому бренду делает все же не Multivan, а более утилитарные и доступные Transporter и Caravelle, которые активно трудятся на благо общества по всей Европе. «Мультик» же, стоящий в модельной линейке бусов VW на одну ступеньку выше, можно смело отнести к премиальному классу. В дорогих комплектациях, вроде нашей Highline, его цена вплотную приближается к отметке в 5 миллионов рублей, и это не предел — есть в прайс-листе версия за 6,5 миллиона…
Основательные габариты, глубокий темно-бордовый цвет, литые диски — внешне Multivan выглядит строго и солидно. Из мишуры в оформлении экстерьера — разве только хромированные полоски на радиаторной решетке и крышке багажного отделения, да и те появляются лишь в топовой версии. Впрочем, внешность для «Мультивэна» играет далеко не главную роль, ибо создан этот практичный немец вовсе не для любования. Все самое существенное у него скрыто в салоне.