Тест-драйв Volkswagen Multivan: счастье с приставкой «би»

Самой богатой комплектации из всевозможных опций недостает разве что люков в крыше (да-да, их может быть несколько) и форточек в дверях. Остальное — к вашим услугам, включая полный привод 4Motion с блокирующимся задним дифференциалом и голосовое управление мультимедийкой. Сдвижные двери по обоим бортам — штука крайне удобная, особенно если они оснащены электроприводом, управлять которым можно хоть с брелка, хоть с клавиш на передней панели. И не стоит бояться, что закрывающаяся воротина прищемит вашего ребенка или домашнего питомца: специальный датчик просто не позволит ей двигаться дальше, если заметит какое-либо препятствие.

Огромная задняя дверь — также с электроприводом — некисло приложит вас по подбородку, если зазеваетесь и забудете отступить на пару шагов, когда она поднимается. Как вариант можно рассматривать опционные распашные двери, но оперировать ими придется вручную.

Эргономика водительского места в Volkswagen продумана буквально до мелочей. Стоит лишь настроить под себя сиденье и зеркала, как тут же возникает ощущение, что ты ездил на этой машине всю свою сознательную жизнь. Кожаная «баранка» и рычаг семидиапазонной роботизированной коробки DSG сами ложатся в руки. Подрулевые переключатели расположены в нужном месте, на нужной высоте, имеют нужную толщину и длину хода.