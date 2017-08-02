Тест-драйв Volkswagen Multivan: счастье с приставкой «би»

Фото avtovzglyad.ru
В своей шестой по счету генерации Multivan — или «мультик», как любят его называть отечественные автомобилисты — даже отдаленно не напоминает тот первый культовый Т1, бывший столь популярным в среде неформалов, хиппи и серферов. Нынешняя монументальность форм, а тем более суровый взгляд фронтальной диодной оптики простоватому предку и не снились.
Алексей Гусев

Следует отметить, что основную кассу среди коммерческих автомобилей «народному» немецкому бренду делает все же не Multivan, а более утилитарные и доступные Transporter и Caravelle, которые активно трудятся на благо общества по всей Европе. «Мультик» же, стоящий в модельной линейке бусов VW на одну ступеньку выше, можно смело отнести к премиальному классу. В дорогих комплектациях, вроде нашей Highline, его цена вплотную приближается к отметке в 5 миллионов рублей, и это не предел — есть в прайс-листе версия за 6,5 миллиона…

Основательные габариты, глубокий темно-бордовый цвет, литые диски — внешне Multivan выглядит строго и солидно. Из мишуры в оформлении экстерьера — разве только хромированные полоски на радиаторной решетке и крышке багажного отделения, да и те появляются лишь в топовой версии. Впрочем, внешность для «Мультивэна» играет далеко не главную роль, ибо создан этот практичный немец вовсе не для любования. Все самое существенное у него скрыто в салоне.

Фото avtovzglyad.ru

Самой богатой комплектации из всевозможных опций недостает разве что люков в крыше (да-да, их может быть несколько) и форточек в дверях. Остальное — к вашим услугам, включая полный привод 4Motion с блокирующимся задним дифференциалом и голосовое управление мультимедийкой. Сдвижные двери по обоим бортам — штука крайне удобная, особенно если они оснащены электроприводом, управлять которым можно хоть с брелка, хоть с клавиш на передней панели. И не стоит бояться, что закрывающаяся воротина прищемит вашего ребенка или домашнего питомца: специальный датчик просто не позволит ей двигаться дальше, если заметит какое-либо препятствие.

Огромная задняя дверь — также с электроприводом — некисло приложит вас по подбородку, если зазеваетесь и забудете отступить на пару шагов, когда она поднимается. Как вариант можно рассматривать опционные распашные двери, но оперировать ими придется вручную.

Эргономика водительского места в Volkswagen продумана буквально до мелочей. Стоит лишь настроить под себя сиденье и зеркала, как тут же возникает ощущение, что ты ездил на этой машине всю свою сознательную жизнь. Кожаная «баранка» и рычаг семидиапазонной роботизированной коробки DSG сами ложатся в руки. Подрулевые переключатели расположены в нужном месте, на нужной высоте, имеют нужную толщину и длину хода.

Фото avtovzglyad.ru

Большой сенсорный дисплей имеет оптимальную яркость и четкость. Все кнопки-клавиши-крутилки-вертелки расположены предельно логично, и с ними очень легко разобраться. Да, впрочем, их не так уж и много — на передней панели остались только самые нужные и необходимые. Бардачки и отсеки для хранения различной мелочевки заботливо расположены по всему салону. И даже под диваном находятся все те же ящички, ящички, ящички… Мне очень понравилась отделка под американский пятнистый орех — с такими панелями интерьер Multivan больше напоминает фешенебельную яхту, нежели коммерческий автобус.

Основная «фишка» этой модели — практически безграничные возможности трансформации салона. Раздельные капитанские кресла, обтянутые красивой двухцветной кожей, можно разворачивать как угодно или вообще убрать. Точно так же демонтируется и задний диван, что превращает «Мультик» в грузовик. Впрочем, крупногабаритными перевозками лучше не злоупотреблять — замучаетесь потом чистить ковровое напольное покрытие.

Выдвижной столик передвигается вперед-назад, разворачиваясь круглой столешницей к любому из пассажиров — так удобнее писать или работать в ноутбуком в дороге.

Лично мне самым удобным показался следующий вариант организации салонного пространства: диван сдвигается в крайнее заднее положение, средние кресла придвигаются вплотную к нему. Места для ног у пассажиров становится больше, чем в Maybach — правда, в этом случае в жертву будет принесен багажный отсек, но спортивная сумка все равно туда войдет легко и непринужденно. Вдобавок ко всему, к услугам пассажиров — раздельный климат-контроль, индивидуальное освещение, шторки на окнах и розетки. В общем, жаловаться на недостаток комфорта вряд ли кому придет в голову.

Фото avtovzglyad.ru

Двухлитровый битурбированный дизель выдает 180 л. с. и весьма неплохо тянет тяжелый автобус. К слову, это самый мощный в линейке дизельный агрегат: есть моторы и попроще. Для тех, кто не приемлет агрегаты, работающие на тяжелом топливе, предлагаются и бензиновые варианты.

На ходу Multivan отличается некоторой неуклюжестью, что совсем неудивительно — ведь изначально машина создавалась исключительно для коммерческого использования. Отчасти этот эффект нивелируют адаптивные амортизаторы, жесткость которых можно изменять прямо на ходу, но при преодолении «лежачих полицейских» удар стабильно доходит до пассажиров. Зато на ровном асфальте «Мультивэн» буквально парит над дорогой, хочется ехать, ехать и ехать — в дальние края, навстречу приключениям. В общем, подвеска автомобиля отличается собранностью, у нее нет излишней вальяжности, но и душу вытрясти она не норовит. Как это обычно бывает у немцев — симбиоз комфорта и управляемости, отрабатываемый годами и оттачиваемый десятилетиями.

По сути у Multivan есть всего один реальный европейский конкурент — это Mercedes-Benz V-класса, который настолько же комфортабельнее и наряднее, насколько дороже. Но тут уж выбор за покупателем — если человек решается отдать несколько миллионов за офис на колесах, то ему и принимать решение. А лично я, когда вижу проезжающий мимо меня по улице новенький Multivan, завидую его владельцу белой завистью.

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2 августа 2017
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