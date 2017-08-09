Bentley Bentayga обозвали «закамуфлированным Q7»

Таким образом г-н Мюллер-Отвос не считает Bentayga настоящей ультралюксовой моделью в отличие от собственного детища Rolls-Royce Cullinan. И действительно, кроссовер Bentley построен на тележке Audi, в то время как «Роллс» получил алюминиевую базу не от BMW, а от дебютировавшего на прошлой неделе седана Phantom.

— Мы не используем платформы, находящиеся в массовом производстве, — приводит портал Automotive News слова топ-менеджера. — Это ограничивает возможности дизайна, и это сильно подрывает эксклюзивность. Вы же не хотите, чтобы в этом сегменте обнаружился закамуфлированный Q7. Вы хотите иметь подлинный Rolls-Royce.

Кстати, представители «Роллс-Ройс» избегают называть свой Cullinan кроссовером, внедорожником или SUV, предпочитая именовать его «вездеходное скоростное транспортное средство», еще более запутывая и усложняя существующую автомобильную классификацию. Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что модель будет представлена публике до конца года, а в 2019-м начнутся ее продажи.