Оплачивать проезд по российским дорогам можно будет с помощью смартфона

Фото: «Московский Комсомолец»
На сегодняшний день оплатить проезд по российским дорогам можно при помощи банковских карт, транспондеров или наличных средств. Однако в скором времени способов списания денег станет больше за счет специального приложения для смартфонов.
Виктория Базылева

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» Сергея Кельбаха, мобильное приложение уже разрабатывается собственным IT-отделом «Автодора». Чтобы воспользоваться сервисом, обладателям смартфонов нужно будет установить программу на свой телефон, зарегистрироваться в личном кабинете и пополнить баланс. Планируется, что водители смогут без остановки проезжать пункты взимания платы по специально отведенным для этого полосам — средства спишутся автоматически, как и в случае с транспондером.

– В настоящее время счета транспондеров через приложение с личным кабинетом пополняют более 70 000 автолюбителей. Мы попытаемся расширить его функционал, чтобы привязать приложение к тому счету, с которого производится оплата телефона, — пояснил Сергей Кельбах.

Однако даже ориентировочных сроков введения нового способа оплаты проезда глава «Автодора» называть не стал.

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8 августа 2017
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