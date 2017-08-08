Оплачивать проезд по российским дорогам можно будет с помощью смартфона

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» Сергея Кельбаха, мобильное приложение уже разрабатывается собственным IT-отделом «Автодора». Чтобы воспользоваться сервисом, обладателям смартфонов нужно будет установить программу на свой телефон, зарегистрироваться в личном кабинете и пополнить баланс. Планируется, что водители смогут без остановки проезжать пункты взимания платы по специально отведенным для этого полосам — средства спишутся автоматически, как и в случае с транспондером.

– В настоящее время счета транспондеров через приложение с личным кабинетом пополняют более 70 000 автолюбителей. Мы попытаемся расширить его функционал, чтобы привязать приложение к тому счету, с которого производится оплата телефона, — пояснил Сергей Кельбах.

Однако даже ориентировочных сроков введения нового способа оплаты проезда глава «Автодора» называть не стал.