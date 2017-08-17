В Сеуле состоялась премьера «водородного» кроссовера Hyundai

Официальная премьера Hyundai Next Generation FCEV прошла накануне в Сеуле, сообщает Carscoops. Это автомобиль является предсерийной версией кроссовера, концепт которого дебютировал в марте на Женевском моторшоу. По словам представителей компании, новинка придет на смену модели Tucson, оборудованной подобной, но устаревшей водородной установкой.

Технические характеристики кроссовера FCEV пока не раскрываются. Однако известно, что в движение автомобиль приводит 163-сильный электромотор, а его максимальная дальность хода составляет 580 километров. Кроме того, новый SUV оснащен системой переднего привода.

Стоит также отметить, что с точки зрения дизайна FCEV является вторым автомобилем, демонстрирующим новый фирменный стиль Hyundai. Подобно недавно дебютирующему кроссоверу Kona, он обзавелся тонкими светодиодными фарами, рельефным капотом и массивным передним бампером.