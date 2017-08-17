Когда начнутся продажи нового кроссовера Changan CX70 A

Габариты нового Changan CX70 A составляют 4620/1170/1840 мм при колесной базе равной 2750 мм. По предварительным данным, в движение кроссовер приводит 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью в 107 л. с. О том, какой коробкой передач укомплектован автомобиль, информации нет. Зато известно, что привод предлагается безальтернативно передний.

Продажи Changan CX70 A в Китае стартуют в четвертом квартале текущего года. Будет ли новинка представлена в других странах, в том числе в России, пока неясно.

Напомним, что у нас на сегодняшний день продается кроссовер Changan CS35. За автомобиль, оснащенный 1,6-литровым 113-сильным двигателем и пятиступенчатой «механикой» официальные дилеры попросят не менее 799 900 рублей.