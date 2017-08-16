Какие электромобили пользуются в России «особым» спросом

Наибольшей «популярностью» в России пользуются электрокары Tesla, обладателями которых, как правило, становятся состоятельные сверхоригинальные автомобилисты. Стараясь выделиться из серой массы, они приобретают диковинные для нашей страны машины. Такие, например, как кроссоверы Tesla Model X, которые в первом полугодии 2017-го разошлись «огромным» тиражом в 14 машин, а счастливыми обладателями седанов Model S стали 4 человека.

Кроме того, за период с января по июнь официальные дилеры Renault сумели реализовать 3 электрических ситикара Twizy. Эти машины пополнили исключительно корпоративные автопарки.

Между тем, агентство «Автостат» заявило на днях, что за первые шесть месяцев 2017 года в нашей стране было продано 29 машин на электротяге. Однако, как уже говорилось выше, на самом деле их гораздо меньше.