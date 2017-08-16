Какие электромобили пользуются в России «особым» спросом

Фото: www.autogeek.com.ua
Ответ на вопрос, вынесенный в заголовке, звучит так: никакие. Россияне категорически не воспринимают электромобили, отдавая предпочтение машинам с традиционными двигателями. Тем не менее, в первом полугодии в нашей стране было реализовано 21 транспортное средство на полностью электрической тяге.
Виктория Базылева

Наибольшей «популярностью» в России пользуются электрокары Tesla, обладателями которых, как правило, становятся состоятельные сверхоригинальные автомобилисты. Стараясь выделиться из серой массы, они приобретают диковинные для нашей страны машины. Такие, например, как кроссоверы Tesla Model X, которые в первом полугодии 2017-го разошлись «огромным» тиражом в 14 машин, а счастливыми обладателями седанов Model S стали 4 человека.

Кроме того, за период с января по июнь официальные дилеры Renault сумели реализовать 3 электрических ситикара Twizy. Эти машины пополнили исключительно корпоративные автопарки.

Между тем, агентство «Автостат» заявило на днях, что за первые шесть месяцев 2017 года в нашей стране было продано 29 машин на электротяге. Однако, как уже говорилось выше, на самом деле их гораздо меньше.

Фото: Renault

Дело в том, что единственный Mitsubishi I-MIEV, оказавшийся в реестре аналитического агентства, вовсе не новый, а поддержанный. В представительстве марки порталу «АвтоВзгляд» рассказали, что эта машина трудилась в пресс-парке, то есть на ней задолго до передачи покупателю наматывали километраж журналисты.

Более того, по данным «Автостата» в январе-июне и 7 электрокаров Nissan Leaf нашли покупателей. Однако в российском офисе марки порталу «АвтоВзгляд» эту информацию не подтвердили. По словам директора по связям с общественностью Романа Скольского, официально модель в России не продается. И эти семь автомобилей, вероятнее всего, привезены из-за границы и их возраст неизвестен.

К слову сказать, в начале сентября японцы презентуют во Франкфурте Leaf нового поколения. И как нам рассказал Роман Скольский, в Nissan рассматривают возможность вывода этого электромобиля на российский рынок. А вот Mitsubishi I-MIEV, вопреки слухам, в обозримом будущем в нашей стране не появится.

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16 августа 2017
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