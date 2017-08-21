Опубликованы фотографии кроссовера Volkswagen Touareg третьего поколения

Тестовый Volkswagen Touareg удалось «поймать» пользователю портала Carscoops. Как мы видим, производитель уже практически не скрывает автомобиль — тонкая камуфляжная пленка осталась разве что на задней и передней частях кузова.

Новый «Туарег» во многом схож с концептуальным T-Prime GTE, премьера которого состоялась в прошлом году на Пекинском автосалоне. Стоит отметить, что некоторые дизайнерские решения также позаимствованы у моделей Atlas и Arteon.

Как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, в основу Volkswagen Touareg третьего поколения легла модульная платформа MLB Evo. Благодаря этому машина значительно «похудела», а ее салон стал просторнее.

По предварительным данным, кроссовер получил бензиновые двухлитровый четырехцилиндровый мотор TFSI и трехлитровый TFSI V6. А любителям дизельных автомобилей производитель предложит модификацию с трехлитровым V6. Кроме того, предполагается, что спустя некоторое время в продаже появятся машины с турбодизелем TDI V8, а также гибридной силовой установкой.