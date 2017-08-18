Кто из автопроизводителей дает самые большие скидки по трейд-ин

Когда вы слышите рекламу по радио или натыкаетесь на красивый баннер в интернете, говорящие о том, как легко и просто приобрести новехонький автомобиль по заниженной цене, речь как правило идет не о прямых скидках, а о временных акциях. В большинстве своем финансовые предложения автостроителей ориентированы на кредитные программы или обмен транспортного средства по трейд-ин.

Конечно, при желании продать старую машину на 80 000—120 000 дороже, чем ее оценивает дилер, trade-in рассматривать смысла нет. Но в случае, когда у вас нет ни времени, ни лишних нервов, данная схема — самое то. Портал «АвтоВзгляд» изучил предложения автостроителей и отобрал из них самые привлекательные.