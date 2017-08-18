Кто из автопроизводителей дает самые большие скидки по трейд-ин

Фото компаний-производителей
Система обмена старого автомобиля на новый стала в нашей стране обычной практикой. Для стимуляции продаж производители нередко предлагают клиентам выгодные условия на покупку той или иной модели. Портал «АвтоВзгляд» изучил самые «вкусные» из них.
Вячеслав Василенко

Когда вы слышите рекламу по радио или натыкаетесь на красивый баннер в интернете, говорящие о том, как легко и просто приобрести новехонький автомобиль по заниженной цене, речь как правило идет не о прямых скидках, а о временных акциях. В большинстве своем финансовые предложения автостроителей ориентированы на кредитные программы или обмен транспортного средства по трейд-ин.

Конечно, при желании продать старую машину на 80 000—120 000 дороже, чем ее оценивает дилер, trade-in рассматривать смысла нет. Но в случае, когда у вас нет ни времени, ни лишних нервов, данная схема — самое то. Портал «АвтоВзгляд» изучил предложения автостроителей и отобрал из них самые привлекательные.

MITSUBISHI

Если вы всю свою сознательную жизнь мечтали о здоровенном рамном внедорожнике, но ипотека до сих пор вынуждает ездить на видавшем виды «коне», то вы просто давненько не заглядывали на сайт Mitsubishi. Самый настоящий «проходимец» с экономичным дизельным мотором, полным приводом и блокировками можно купить на 300 000 рублей дешевле ранее заявленного прайса.

Заплатив немногим больше 2 000 000 рублей за Mitsubishi Pajero Sport, будущий владелец получит комфортабельную «глыбу», одинаково прекрасно чувствующую себя как на дорожном покрытии, так и вне его. Наверняка водители оценят по достоинству систему помощи на склоне, работу ассистента при аварийном торможении, «кожу-рожу», круиз-контроль, обогрев передних кресел и боковых зеркал, а также достойную пятой симфонии Бетховена «музыку».

TOYOTA

Этот японский производитель регулярно предлагает потребителям воспользоваться всевозможными финансовыми программами. Пожалуй, больше всего нашего брата заинтересует бизнес-седан Toyota Camry, который доступен со скидкой по trade-in в 100 000 «деревянных».

Иначе говоря, обновленную версию авто можно приобрести за 1 329 000 рублей — ну и что, что в эту сумму оценивается машина с довольно вялым 150-сильным бензиновым агрегатом объемом 2 литра. Зато помимо руля и кресел в ней уже имеются двухзонный климат-контроль, обогрев передних сидений и боковых зеркал, а также аудиосистема с поддержкой форматов DVD и MP3. А что еще нужно для полного счастья? Уж темные очки с логотипом Ray Ban найдете в ближайшем бутике «Пятерочка».

MAZDA

Что, еще не рассматривали в качестве альтернативы своей «старушке» (мы про машину, не про жену) новую Mazda CX-5? А зря — мало того, что по комфорту и управляемости она едва ли не вплотную приблизилась к немецкому премиуму, так еще и сэкономить при ее покупке можно от 75 000 до 150 000 рублей.

В последнем случае, правда, речь идет исключительно о полноприводной модификации, но вы же периодически катаете тещу на дачу. К тому же, чуть больше, чем за 1 500 000 рублей вам достанется кроссовер в весьма богатом исполнении. Чего только стоят кресла с электроприводом и широким диапазоном регулировок, да еще и с функцией памяти настроек. Полный электропакет, двухзонный климат и хороший бас идут по умолчанию.

БЮДЖЕТНЫЕ МОДЕЛИ

Не любите «японцев» так же, как обожаем их мы, но стремитесь потратить свои кровные, попутно избавившись от надоевшего автохлама — обратите внимание на американский Ford, распродающий практически всю свою модельную линейку с увесистыми скидками. Периодически дисконты на тот или иной автомобиль доходят аж до 250 000—300 000 рублей.

Хотите быть ближе к народу — пожалуйста: UAZ поможет обзавестись поделками, все больше похожими на автомобили, с бонусом по trade-in до 100 000 рублей.

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18 августа 2017
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