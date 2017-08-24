Кроссовер Skoda Vision E обновили для Франкфуртовского автосалона

Фото: www.motor1.com
Компания Skoda привезет на Франкфуртовский автосалон, который состоится в сентябре, слегка посвежевший прототип электрического кроссовера Vision E. Напомним, что впервые новинку представили общественности в апреле нынешнего года на моторшоу в Шанхае.
Виктория Базылева

Экстерьер обновленного Skoda Vision E пока еще держится в секрете, однако производитель обнародовал несколько рисунков прототипа. На первый взгляд внешний вид автомобиля не претерпел никаких изменений. Но представители чешской компании утверждают, что дизайнеры чуть освежили переднюю часть машины. В частности, мы видим видоизмененный логотип марки на капоте, лишившийся обрамления.

Кроссовер Skoda Vision E, который покажут во Франкфурте, оснащен 306-сильной электрической силовой установкой, включающей в себя два мотора. Максимальная дальность хода машины составляет 500 киломентров. Прототип может похвастать системой автономного управления, ассистентом парковки и системой контроля состояния водителя.

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24 августа 2017
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