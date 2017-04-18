Skoda показала свой первый электромобиль

В основу кросс-купе Vision E легла фольксвагеновская платформа MEB, разработанная специально для электрокаров. Для удобства пассажиров каждое посадочное место оборудовано индивидуальной информационно-развлекательной системой с возможностью подзарядки смартфона. Также новинка получила цифровую приборную панель и большой сенсорный экран для осуществления управления мультимедийной системой. В списке оснащения модели значится и система полуавтономного управления: без участия водителя машина меняет полосы движения, ускоряется и замедляется.

Силовая установка Vision E включает в себя два электромотора суммарной мощностью 306 л.с. Skoda заявляет, что максимальный запас хода кроссовера составляет 500 километров, а пиковая скорость достигает отметки в 180 км/ч.

Пойдет ли чешский концепт-кар в серию пока непонятно. Напомним, ранее «АвтоВзгляд» писал, что первый электромобиль Skoda появится в продаже в 2020 году.