GAC Motor представляет новые кроссоверы GS7 и GS3

Фото: GAC Motor
Компания GAC Motor презентовала в китайском городе Учжэнь два новых кроссовера: GS7 и GS3. Стоит, однако, отметить, что новинки ориентированы исключительно на местный авторынок, и ждать их появления в России не стоит.
Виктория Базылева

Так, под капотом нового среднеразмерного кроссовера GS7 расположился мотор GAC G-series 320T мощностью в 201 л. с. и 320 Нм крутящего момента. Двигатель агрегатирован с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Как сообщает пресс-служба марки, новинка разгоняется с места до сотни за 9,5 секунды.

В списке оснащения кроссовера значатся мультимедийный комплекс с 10-дюймовым тачпадом, беспроводная зарядка для гаджетов и система бесключевого доступа. Кроме того, автомобиль порадует покупателя просторным салоном с множеством отсеков для хранения вещей, панорамной крышей и багажником объемом в 822 литра.

Что же до модели GS3, которую производитель позиционирует как «модный и спортивный автомобиль для молодых семей», то о ней практически ничего не известно. Сообщается лишь, что кроссовер приводит в движение агрегат серии GAC Motor 200T, однако его характеристики не уточняются.

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28 августа 2017
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