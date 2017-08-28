GAC Motor представляет новые кроссоверы GS7 и GS3

Так, под капотом нового среднеразмерного кроссовера GS7 расположился мотор GAC G-series 320T мощностью в 201 л. с. и 320 Нм крутящего момента. Двигатель агрегатирован с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Как сообщает пресс-служба марки, новинка разгоняется с места до сотни за 9,5 секунды.

В списке оснащения кроссовера значатся мультимедийный комплекс с 10-дюймовым тачпадом, беспроводная зарядка для гаджетов и система бесключевого доступа. Кроме того, автомобиль порадует покупателя просторным салоном с множеством отсеков для хранения вещей, панорамной крышей и багажником объемом в 822 литра.

Что же до модели GS3, которую производитель позиционирует как «модный и спортивный автомобиль для молодых семей», то о ней практически ничего не известно. Сообщается лишь, что кроссовер приводит в движение агрегат серии GAC Motor 200T, однако его характеристики не уточняются.