Можно ли управлять машиной в наушниках

В ПДД ничего не сказано про запрет наушников за рулем, несмотря на то, что, например, в чрезвычайной ситуации водитель может не услышать звуковой сигнал от другого участника движения, что приведет к аварии. Мало того, статья 2.7 косвенно обязывает пользоваться наушниками, запрещая во время движения разговаривать по телефону, «не оборудованному техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук». Иначе говоря, согласно статьи 12.36.1 КоАП РФ, вас оштрафуют на полторы тысячи рублей.

Но одно дело — общаться с кем-то через наушники, как это делают пилоты во время управления самолетом, взаимодействуя с диспетчерами, другое — врубить «в ушах» музыку на полную катушку и получать от этого сомнительное удовольствие. Это пагубно влияет не только на слух, но и на мозг и нервную систему. Колоссальная нагрузка на мышцы слухового прохода приводит к их усталости, и они перестают защищать внутреннее ухо. В итоге громкие звуковые импульсы передаются в нервную систему, а это прямой путь к ее расстройству и нарушению. Как следствие: повышенная утомляемость, перевозбуждение, головокружение и звон в ушах. Понятно, что в таком состоянии управлять автомобилем особенно опасно.