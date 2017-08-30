Можно ли управлять машиной в наушниках

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Как известно, водитель в наушниках частично или полностью теряет звуковую связь с внешним миром, а закон между тем разрешает садиться за руль даже глухим, не говоря уж о слабослышащих. Однако не стоит забывать, что любая громко включенная музыка в наушниках притупляет внимание, затормаживает реакцию и возбуждает нервную систему, что может стать причиной неадекватного состояния водителя.
Иван Флягин

В ПДД ничего не сказано про запрет наушников за рулем, несмотря на то, что, например, в чрезвычайной ситуации водитель может не услышать звуковой сигнал от другого участника движения, что приведет к аварии. Мало того, статья 2.7 косвенно обязывает пользоваться наушниками, запрещая во время движения разговаривать по телефону, «не оборудованному техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук». Иначе говоря, согласно статьи 12.36.1 КоАП РФ, вас оштрафуют на полторы тысячи рублей.

Но одно дело — общаться с кем-то через наушники, как это делают пилоты во время управления самолетом, взаимодействуя с диспетчерами, другое — врубить «в ушах» музыку на полную катушку и получать от этого сомнительное удовольствие. Это пагубно влияет не только на слух, но и на мозг и нервную систему. Колоссальная нагрузка на мышцы слухового прохода приводит к их усталости, и они перестают защищать внутреннее ухо. В итоге громкие звуковые импульсы передаются в нервную систему, а это прямой путь к ее расстройству и нарушению. Как следствие: повышенная утомляемость, перевозбуждение, головокружение и звон в ушах. Понятно, что в таком состоянии управлять автомобилем особенно опасно.

Что же касается глухих и слабослышащих, то, во-первых, они допускаются только к управлению транспортными средствами с максимальной массой не более 3,5 тонн и микроавтобусами с не более, чем восемью пассажирских мест. Во-вторых, правила дорожного движения обязывают их устанавливать на заднем стекле автомобиля знак «Глухой водитель» в виде желтого круга с тремя равноудаленными черными точками.

Пару лет назад инициативная группа в Госдуме предложила законопроект, согласно которому пешеходов и велосипедистов за появление на проезжей части в наушниках нужно штрафовать на 3000 рублей. Авторы инициативы утверждают, что человек в наушниках «отрешается» от реального мира, хуже воспринимает дорожную ситуацию и не замечает предупреждающих сигналов. Вопреки логике, об их запрете для водителей в законопроекте ничего сказано не было. Впрочем, на сегодняшний день он так и не вступил в силу.

автоправо, водительское удостоверение, ПДД, пешеходы, вред здоровью, безопасность дорожного движения, ДТП, дорога
30 августа 2017
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