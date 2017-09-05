В России стартовали продажи обновленного Subaru Forester

Автомобиль обновленного модельного года обзавелся комплектацией Comfort с шестискоростной механической коробкой передач, а в вариациях Base и Standart получил выкрашенные в цвет кузова корпуса боковых зеркал с электроприводом.

Старшим версиям Subaru Forester достались камеры кругового обзора, системы мониторинга слепых зон и контроля за нахождением авто в пределах разметки, а также помощник при езде задним ходом.

По умолчанию полноприводный кроссовер оснащен семью подушками безопасности, климат и круиз-контролем, информационно-развлекательным комплексом с тачскрином, ассистентом при аварийном торможении и прочими благами цивилизации.

Как и прежде, «японец» доступен с тремя вариантами бензиновых моторов мощностью 150, 171 и 241 л. с. Коробка передач — на выбор покупателя — вариатор или, как уже было сказано, шестиступенчатая «механика».

С учетом действующих финансовых программ, стать владельцем посвежевшего авто можно с выгодой до 50 000 рублей.