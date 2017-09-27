Ловите момент — Mitsubishi Pajero Sport подешевел

Pajero Sport — вторая по популярности модель Mitsubishi в России после бестселлера Outlander. Решение снизить на него цены следует в русле амбициозных планов компании по увеличению доли на российском автомобильном рынке. Кроме того, в скором времени будет запущено его производство на заводе в Калуге, о чем 18 сентября объявил на пресс-конференции Осаму Масуко, главный исполнительный директор Mitsubishi.

Стартовая цена на новый Pajero Sport устанавливается на уровне 2 199 000 рублей. Все действующие акции и спецпредложения при этом сохраняются. Таким образом, при покупке по программе трейд-ин с вознаграждением в размере 300 тысяч автомобиль можно приобрести всего за 1 899 000 рублей. Новые условия вступят в силу с 27 сентября 2017 года.

Естественно, подешевевший Pajero Sport сохранит все свои характеристики и набор опций, за которые его так любят в России. Это система полного привода Super Select 4WD, высокий дорожный просвет в 218 мм, обогрев руля, первого и второго ряда сидений, мультимедийная система Mitsubishi Connect, камера кругового обзора.

— Мы рады что благодаря возобновлению производства в Калуге наш флагман модельной линейки Mitsubishi Pajero Sport станет доступнее. Благодаря своим универсальным характеристикам и пересмотру ценового позиционирования Pajero Sport становится уникальным предложением в своем сегменте, — заявил Наоя Накамура, президент и главный исполнительный директор компании ММС Рус.