Тест-драйв обновленного кроссовера Mitsubishi Outlander: сверхточное попадание

То есть, сегодня авто В-класса играют в классе С, а эти, в свою очередь, претендуют на членство в сегменте D. А уж производители внедорожников и кроссоверов и вовсе попутали берега и скоро компактный SUV будет сложно отличить от полноразмерного. А уже разница между средними и большими «проходимцами» и «полупроходимцами» в некоторых случаях не видна уже сегодня. И Mitsubishi Outlander — очень характерный тому пример.

При своих и без того немалых габаритах в 4695х1800х1680 мм он благодаря дизайнерским ухищрениям (агрессивному передку, визуально растягивающему авто не только в ширину, но и в длину за счет узкой и длинной оптики; «полнящим» машину молдингам на боках; обилию хрома по всему корпусу) визуально не так уж и много уступает некоторым полноразмерникам:с Chevrolet Tahoe, конечно, не сравнить, а вот с Audi Q7 — вполне.

И пусть здесь на лицо некоторое журналистское преувеличение, но на дороге — в динамике, так сказать — оно вполне нивелируется, что очень заметно по уважительному отношению к «японцу» соседей по потоку. Автомобиль, одним словом, выглядит очень серьезно и солидно.