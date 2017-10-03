Когда новый кроссовер Citroën C3 Aircross приедет в Россию

Напомним, что официальная премьера Citroën C3 Aircross состоялась в середине июня нынешнего года. Автомобиль, выделяющийся весьма своеобразным дизайном, может похвастать увеличенным дорожным просветом, защитными накладками на бамперах, расширителями колесных арок и рейлингами на крыше.

Моторная гамма кроссовера включает в себя трехцилиндровые бензиновые двигатели PureTech мощностью от 82 до 130 л. с. и дизельные BlueHDi, генерирующие от 90 до 120 сил. Коробки передач — шестиступенчатые механические и автоматические.

C3 Aircross располагает системами помощи при спуске Hill Assist Descent, экстренного автоматического торможения Active Safety Brake, а также Grip Control с пятью режимами езды: «Стандарт», «Песок», «Бездорожье», «Снег» и ESP OFF. Помимо прочего, машина оборудована электронным ассистентом парковки, функциями распознавания дорожных знаков и контроля усталости водителя.

Европейские продажи абсолютно нового C3 Aircross стартовали еще в августе. До нашей же страны автомобиль доберется в первой половине следующего года, рассказали порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе Citroёn.