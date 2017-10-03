Первые кроссоверы Mitsubishi Eclipse Cross отправились к дилерам

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что в Россию Eclipse Cross будет поставляться из Японии. Вопрос о локализации производства пока не ставится, хотя не исключено, что в будущем сборку кроссоверов все же наладят. Представленный на минувшем Женевском автосалоне автомобиль займет место в продуктовом ряду марки между моделями ASX и Outlander.

Автомобиль обзавелся новыми 1,5-литровым бензиновым турбомотором и дизельным двигателем объемом в 2,2 литра. Первый агрегатируется с вариатором с имитацией ручного переключения передач, а второй — с традиционным гидромеханическим восьмиступенчатым «автоматом». Привод — на выбор покупателя — передний или полный.