Первые кроссоверы Mitsubishi Eclipse Cross отправились к дилерам

Фото: www.netcarshow.com
Компания Mitsubishi начала поставки кроссоверов Eclipse Cross в Европу — там старт продаж новинки запланирован на начало следующего года. В нашу же страну автомобиль приедет зимой-весной.
Виктория Базылева

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что в Россию Eclipse Cross будет поставляться из Японии. Вопрос о локализации производства пока не ставится, хотя не исключено, что в будущем сборку кроссоверов все же наладят. Представленный на минувшем Женевском автосалоне автомобиль займет место в продуктовом ряду марки между моделями ASX и Outlander.

Автомобиль обзавелся новыми 1,5-литровым бензиновым турбомотором и дизельным двигателем объемом в 2,2 литра. Первый агрегатируется с вариатором с имитацией ручного переключения передач, а второй — с традиционным гидромеханическим восьмиступенчатым «автоматом». Привод — на выбор покупателя — передний или полный.

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3 октября 2017
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