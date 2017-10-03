В России стартовали продажи бюджетной версии кроссовера Toyota Highlander

Фото: Toyota
Российские дилеры Toyota приступили к приему заказов на кроссовер Highlander в новой «бюджетной» комплектации «Элеганс». Теперь минимальный ценник на автомобиль составляет 3 226 000 рублей.
Виктория Базылева

Как сообщает пресс-служба Toyota, в списке оснащения Highlander в версии «Элеганс» значатся рулевое колесо с кожаной отделкой и обогревом, трехзонный климат-контроль и обогрев кресел первого и второго рядов. Кроме того, кроссовер порадует покупателей системой бесключевого доступа и запуска двигателя, а также электроприводом багажной двери.

Напомним, что Toyota Highlander, ориентированный на российский рынок, безальтернативно оснащается 3,5-литровым V6 мощностью 249 л. с. и максимальным крутящим моментом в 356 Нм. Пару мотору составляет восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, в то время как привод — подключаемый полный.

автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, кроссоверы
3 октября 2017
1449
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы