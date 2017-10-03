В России стартовали продажи бюджетной версии кроссовера Toyota Highlander

Как сообщает пресс-служба Toyota, в списке оснащения Highlander в версии «Элеганс» значатся рулевое колесо с кожаной отделкой и обогревом, трехзонный климат-контроль и обогрев кресел первого и второго рядов. Кроме того, кроссовер порадует покупателей системой бесключевого доступа и запуска двигателя, а также электроприводом багажной двери.

Напомним, что Toyota Highlander, ориентированный на российский рынок, безальтернативно оснащается 3,5-литровым V6 мощностью 249 л. с. и максимальным крутящим моментом в 356 Нм. Пару мотору составляет восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, в то время как привод — подключаемый полный.